Cuba: Concierto “40x30x20 por Lennon”, el homenaje de músicos en La Habana

Diversos músicos y bandas cubanas ofrecerán un homenaje al artista, cantautor, multinstrumentista y compositor inglés John Lennon, el próximo martes 8 de diciembre en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, a cuarenta años de su asesinato en las puertas del edificio Dakota, en Nueva York.

El tributo al otrora fundador e integrante de la banda de rock Los Beatles -reconocida como una de las más exitosas en la historia del género a nivel mundial- deviene, además, una oportunidad para recordar las tres décadas del primer concierto ofrecido en el parque habanero que lleva su nombre, y los 20 años de la inauguración de la estatua de Lennon, obra del escultor cubano José Ramón Villa Soberón, que develara el Comandante en Jefe Fidel Castro en el 2000.

Bajo el nombre de “40x30x20 por Lennon”, el concierto propone un recorrido por más de una decena de temas compuestos por el autor de “Imagine”, donde destacan también canciones como All you need is love, Stg. Pepper, Revolution y Power to the people, entre otras.