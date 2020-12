Cuba rinde homenaje a Alicia Alonso en su centenario

Cuba rinde homenaje a la prima ballerina assoluta Alicia Alonso (1920-2019), al celebrarse este 21 de diciembre el centenario de su nacimiento. Para ello diversas instituciones programan actividades que, desde las artes, recuerdan la extensa obra de quien fundara la Escuela Cubana de Ballet.

Encabeza el tributo la compañía que fundó y dirigió hasta el final. El Ballet Nacional de Cuba (BNC) llevará a escena este domingo una gala para la cual ha invitado a otras grandes compañías de danza del país.

El espectáculo se desarrollará en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y tendrá entre sus propuestas fragmentos del segundo acto de Giselle, un ballet que marcó la carrera de la prima ballerina assoluta.

El BNC también interpretará escenas de otro clásico: Carmen, en coreografía de Alberto Alonso, el pas de deux del tercer acto de Don Quijote y Tema y Variaciones, de George Balanchine.

Una novedad será el estreno mundial de Unto The End, We Meet (Hasta el final, nos encontramos), coreografía del norteamericano Kyle Abraham, quien viajó especialmente a La Habana para montarla sobre música de Arvo Pärt, según Prensa Latina.

Entre las compañías invitadas, Malpaso estrenará Nana para un insomnio, coreografía de Daile Carrazana; mientras que Danza Contemporánea de Cuba cerrará la gala con Mambo 3 XXI, de George Céspedes.

Al homenaje se suma la Orquesta Sinfónica Nacional, que también este domingo realizará un concierto en la sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba, bajo la batuta de su director, Enrique Pérez Mesa.

El videomapping estará presente en estas celebraciones, pues sobre las fachadas de diferentes edificaciones de La Habana se proyectarán imágenes de interpretaciones de Alicia Alonso en sus más famosos personajes.

La víspera Ediciones Unión presentó la antología Prosas cubanas por Alicia Alonso, texto en el que se recogen materiales bajo la firma de ilustres de las letras cubanas como Juan Marinello, Jorge Mañach, Renée Méndez Capote, Dulce María Loynaz, Alejo Carpentier y José Lezama Lima.

Mañana, intelectuales y artistas rendirán tributo a la fundadora del BNC y conmemorarán por primera vez el Día Iberoamericano de la Danza, declarado para resaltar el centenario de su nacimiento.

