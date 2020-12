Cuba: Simbolismos en la Tángana del parque Trillo

Por Pablo Luis González Justo.

Este domingo 29 de noviembre de 2020 pasará a la historia como un hecho histórico de la juventud cubana. Jóvenes cubanos, como aquellos que atacaron el cuartel Moncada y se enfrentaron a la dictadura de Fulgencio Batista en la Sierra o en el llano, se autoconvocaron para realizar un mitin que llamarón: Tángana en el Trillo, en defensa de la democracia socialista.

A raíz de las incesantes provocaciones en el marco de la campaña de manipulación y desinformación mediática contra Cuba, un grupo de muchachos se preguntaron en Instagram: “¿Qué podemos hacer? ¡No podemos quedarnos callados!”. Así surgió la Tangana. La espontaneidad de la juventud, una página en Facebook y Telegram para movilizar, una pequeña carpa, un audio sencillo bastaron para llenar el Parque Trillo.

Nos llamó mucho la atención el lugar escogido por los organizadores, su manejo de la simbología y de las herramientas de comunicación de estos momentos (redes sociales y sus códigos), además de como el azar y la tradición patriótica de nuestro país se encargó de otros simbolismos:

Los bisoños organizadores escogieron el parque Trillo enclavado en el barrio popular de Cayo Hueso, fundado a principios del siglo XX por tabaqueros procedentes de la ciudad del mismo nombre en Estados Unidos, muchos de ellos deben haber sido de los que apoyaron financieramente al Apóstol José Martí para que organizara “la guerra necesaria” contra la colonia española yno pocos se enrolaron en las filas del ejercito libertador. Numerosos jóvenes de ese barrio humilde y obrero se enfrentaron a la tiranía de Fulgencio Batista, algunos ofrendaron sus vidas. Para recordárnoslo, frente al lugar donde instalaron la tarima se encuentra el monumento erigido el 26 de julio de 1959, dedicado a cuatro mártires y en la modesta placa está escrito: “Ofrenda a la libertad 26 de Julio de 1953, con sus vidas iniciaron en el Moncada el ejemplo de arrojo y patriotismo que salvó la dignidad de la juventud cubana –jóvenes sencillos pero valientes–. Sus nombres: Raúl de Aguiar Fernández, Andrés Valdés Fuentes, Armando Valle López, José Madera Fernández. Ofrenda que culminó con la sangrienta dictadura”. Y como una premonición seguidamente está escrito en la placa: “Que este sacrificio sirva de freno a los malos y de estímulo a los honrados”.

Detrás de la improvisada tarima, de frente al público, y como para recordarnos el sacrificio de la libertad alcanzada: el monumento con la escultura del mayor general Quintín Banderas Betancourt, uno de los generales mambises más valientes, asesinado en 1906 por el gobierno neocolonial al sublevarse ante las injusticias que sufría del mismo. Custodiándolo, una bandera erguida en su asta. La cerca perimetral del monumento se engalanó con una bandera cubana y otra del movimiento 26 de julio.

Por la calle San Miguel, y justo detrás del monumento dedicado a Quintín Banderas, se encuentra el Palacio de la Rumba, escenario de múltiples actividades organizadas por Guillermo Amores con el apoyo de la empresa Ignacio Piñeiro y del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, donde se cantaba, tocaba y se hacían ceremonias religiosas pidiendo la libertad de nuestros cinco compatriotas presos en aquellos momentos en las cárceles del imperio. Muchos de los muchachos que asistieron a la “Tangana en el Parque Trillo” o eran muy pequeños o no habían nacido, cuando apresaron el 12 de septiembre de 1998 a los Cinco, sin embargo, son herederos de la dignidad, de la capacidad de resistencia, de la fe en la victoria, del espíritu de lucha de los Cinco Héroes y de lo mejor del pueblo cubano.

La tarima estaba engalanada con una banderola que decía arriba “Dialogo revolucionario”, y debajo “democracia socialista”, a la derecha y abajo en el centro respectivamente los hashtags #ElTrilloEsUnCaminoPosible y #RevoluciónEsCrear.

En el desarrollo de “La Tángana”, las intervenciones se sucedieron unas tras otras exigiendo y convocando a más Poder popular, a hacer más revolución socialista, a luchar con todo tipo de discriminaciones, con críticas constructivas, además de denunciar el guion de golpe blando con financiamiento de Estados Unidos, más visible por estos días con las provocaciones de algunos que adversan a la Revolución y en esa línea, la ejecución de una campaña de manipulación mediática contra Cuba.

Varios artistas llegaron hasta el Parque Trillo para participar con sus cantos a la iniciativa, porque no puede haber Revolución sin música, sin trova, sin alegría.

Al llegar sorpresivamente el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, estaba hablando una de las muchachas; ella detuvo su alocución hasta que el presidente, alegremente recibido por los presentes, quienes coreaban su nombre, se acercara a su lado en la tarima, luego de lo cual con mucho desenfado, continuó su intervención y en ese momento me pregunté: ¿En qué lugares del mundo el presidente de un país va al encuentro de jóvenes autoconvocados a compartir con ellos sus inquietudes, sus esperanzas, sus deseos de mejorar su socialismo? ¿Por qué esa joven no se sintió atemorizada por la llegada del presidente y siguió su intervención si en los medios occidentales dicen que Cuba es una dictadura?

Cuando la joven le cedió la palabra a Miguel, los jóvenes coreaban consignas que sus abuelos y padres hemos coreado en diferentes etapas o momentos similares de la Revolución y otra que por primera vez escuché: “se oye se siente, Miguel está presente”. Seguidamente, el presidente nos comentó que uno de sus hijos le había pedido que no fuera a La Tangana para que no afectara la espontaneidad, pero que viendo las imágenes no podía contener la emoción en su pecho .“Yo estoy con ustedes, tenía que estar aquí, con los jóvenes de mi país. Ustedes saben todo lo que nos han querido montar. Nos han montado un show mediático. Y esto es un grupo de sucesos que seguro se seguirán repitiendo porque los planes contra la Revolución continúan. Uno de sus pronósticos era que antes de terminar la administración de Trump la Revolución cubana tenía que caer, al igual que Nicaragua y Venezuela. Y aquí en Cuba se van a quedar con el deseo, porque nuestros jóvenes están en las calles, y el pueblo está en las calles, y porque no admitimos injerencias, y porque los problemas nuestros los dirimimos entre nosotros […] Para todo lo que sea por el socialismo y por la Revolución aquí hay espacio de diálogo. Diálogo para mejorar y perfeccionar el socialismo siempre», aseguró.

Antes de marcharse, Miguel Díaz-Canel recordó que era el cumpleaños 74 de Silvio Rodríguez e invitó a felicitarlo cantando su tema preferido: “Pequeña serenata diurna”. Y se escuchó su voz, unida a la del cantautor Raúl Torres y un inmenso coro juvenil, entonando las inolvidables estrofas:

Vivo en un país libre

Cual solamente puede ser libre

En esta tierra, en este instante

Y soy feliz porque soy gigante…

En esa tarde-noche de tanto simbolismo, sentimos que Fidel estaba presente en el parque Trillo. Nadie debe dudar de que cuando hablamos de continuidad en el proceso revolucionario cubano, no es una mera consigna. Miguel, los jóvenes y el pueblo cubano que asistimos al parque Trillo lo demostramos y los que no pudieron ir también lo están demostrando.

Que nadie se llame a engaño, ni se imagine que va a derrocar la Revolución por cualquier vía, aunque ahora utilicen métodos más sutiles, entre ellos las redes sociales como medios para desinformar o crear estados de opinión adversos a nuestro sistema social.

Cuba ha demostrado que ha sabido hacer en cada momento lo que corresponde: cambiaremos lo que deba ser cambiado, mejoraremos lo que deba ser mejorado, seguiremos trabajando para mejorar la economía a pesar del bloqueo económico, de la pandemia de Covid-19 y de nuestras insuficiencias. Y si el campo de batalla ahora también es virtual, nos perfeccionaremos en la lucha en las redes sociales y en la producción de contenidos. Hace años, Fidel nos enseñó que la palabra rendición se eliminó de nuestro diccionario.

Tomado de Cubainformación/ Foto de portada: Gentileza de Alejandro Azcuy Domínguez.

