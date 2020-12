Cuba y los Derechos Humanos

Por José Luis Méndez Méndez (*).

“Creo que este tema de los Derechos Humanos es una de las banderas más hermosas que pueden esgrimir los revolucionarios y los hombres progresistas y democráticos del mundo”.

Fidel Castro Ruz

El supuesto enfrentamiento al terrorismo y la aparente defensa de los Derechos Humanos son dos de los pretextos más socorridos por las administraciones estadounidenses para desatar sus cruzadas intervencionistas mundiales en los últimos años.

Utilizan la extraordinaria influencia de sus monopolizados medios de comunicación para urdir campañas mediáticas, que pueden convertir a un país en virtual vitrina a imitar o en una nación satanizada que debe ser eliminada. Todo depende de los intereses puntuales en disputa.

En la década de los noventa el gobierno estadounidense no vaciló en designar al frente de su delegación ante la entonces Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza al terrorista de origen cubano Armando Valladares Pérez, quien no se podía comunicar con sus subordinados, ni dirigir su trabajo por no dominar el idioma inglés, apelaba a un traductor.

También admitió, que en la delegación de Nicaragua ante ese foro internacional participara Manuel de la Caridad Zúñiga Rey, terrorista de origen cubano y ex convicto, quien propaló toda clase de infamias y calumnias contra Cuba, pagado por la terrorista y batistiana Fundación Nacional Cubano Americana.

Como desmentido a todas estas campañas difamatorias, varias entidades de la ONU, han reconocido el respeto y la observancia del gobierno cubano hacia el contenido integral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El cumplimiento real, alejado de toda retórica, de los compromisos internacionales para alcanzar las metas que se aspiran y añoran en materia de trabajo, salud, educación, cultura, deportes, aprovechamiento del tiempo libre y otros derechos al que el ser humano aspira, ha estado implícito en la obra de la Revolución Cubana, a pesar de la sostenida y brutal guerra económica, dentro de ella el bloqueo en todas sus formas de manifestación, y de las agresiones de todo tipo por más de seis décadas, y además a las conjuras sistemáticas para destruirla.

La República de Cuba, a pesar de sus limitaciones económicas, también ha luchado para contribuir a que otros países alcancen las conquistas que satisfagan los elementales Derechos Humanos de sus ciudadanos. Es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de los Derechos de la Niñez, también firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos y en la extinguida Comisión de Derechos Humanos ocupó elevadas responsabilidades en reiterados mandatos. Además, según los especialistas en el tema la Isla exhibe uno de los mayores indicadores de Derechos Humanos de América Latina. Pertenece a los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos.

Esta mantenida voluntad política, no podía ser otra para un país que fue gestor y tuvo la iniciativa de los Derechos Humanos ante la Comunidad Internacional en 1948.

El 10 de diciembre de 2020 se cumplirán más de seis décadas de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hace sesenta y dos años el Embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, el Doctor Guy Pérez Cisneros, propuso a votación en la III Asamblea General de ese foro efectuado en el Palacio de Chaillot, en la capital francesa, la propuesta que fue aprobada por los países miembros.

En la elaboración del documento fueron insertadas nueve iniciativas cubanas, que pasaron a ser parte de la carta aprobada tras 184 reuniones de la Asamblea General, celebradas en Inglaterra, en los Estados Unidos, Suiza y Francia desde 1945 hasta su aprobación definitiva.

Cuba, fue quien instó al Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU a elaborar una Declaración Universal y fue el país que presentó el primer proyecto que sirvió de base a ese Consejo para el desarrollo de los debates. El profesor universitario cubano Doctor Ernesto Dihigo, fue el gestor del documento.

La historia de ese acontecimiento histórico señala, que fue la delegación de Cuba, quien propuso como primer relator de la Comisión de Derechos Humanos al delegado haitiano. Al respecto el representante cubano expresó: (…) “La delegación de Cuba agradece a la Tercera Asamblea haber acogido con calor su propuesta de designar como Relator para la Comisión de los Derechos Humanos al eminente jurista haitiano Emile Saint-Lot”.

El gobierno de Cuba fue el ponente de la primera Declaración de los Derechos del Hombre. Aprobada por los países de América Latina integrantes de la Organización de Estados Americanos, OEA en Bogotá, Colombia, el 2 de mayo de 1948 y presentó y sustentó ante la ONU, que ese documento fuese considerado como base a la Declaración que se aprobaría meses después ese propio año.

La delegación cubana expuso en las discusiones una serie de enmiendas, que están refrendadas hoy por numerosas leyes aprobadas por la Revolución cubana para beneficio de los trabajadores, así como la seguridad social, que ampara a los más necesitados, como una de sus conquistas más sagradas. Una de las enmiendas estuvo dirigida a que todo trabajador recibiera una remuneración equitativa y satisfactoria completada con otros medios de protección social.

Otra propuesta presentada junto a México y Francia, fue el derecho a la protección de los intereses morales y materiales de los autores de sus producciones científicas, literarias y artísticas. Este derecho está igualmente protegido por diversas entidades en Cuba especializadas para proteger a los creadores.

No sólo los Derechos Humanos fundamentales fueron conquistas alcanzadas y están protegidos constitucionalmente por la Revolución, también el resto de los enunciados de la Carta Magna están en pleno desarrollo, como el evolucionado carácter participativo de la democracia cubana, que además representa los intereses y aspiraciones de todos los ciudadanos sin exclusión, que tienen la posibilidad de expresarlo no solamente por medio del voto en las urnas, sino a viva voz en las distintas instancias creadas para tal fin.

Al valorar el arduo trabajo realizado para hacer de la Declaración un instrumento universal, abarcador y extensivo a todas las necesidades humanas, el delegado cubano expresó, que era un deber de Cuba ser muy exigente en un asunto de esta índole ya que “la delegación que representa a un país que tiene el orgullo de haber producido el Manifiesto de Montecristi, una de las más generosas y humanas declaraciones de los derechos y deberes del hombre que haya presidido el nacimiento de una nación”. Y concluía : “creo a bien, señor presidente y señores delegados, que los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los Artículos de la importante Declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el Apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma: “Con todos y para el bien de todos”.

Nota: (*) VII Conferencia de la Asociación Americana de Juristas, La Habana, 17/9/1988.

RL/ Foto de portada: Reuters.

