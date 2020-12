Denuncia Canciller de Cuba intención de EEUU de incluir a su país en lista de patrocinadores del terrorismo

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy las maniobras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para incluir a la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que cada año la nación norteamericana elabora unilateralmente.

En su cuenta de Twitter el canciller señaló que esa actuación es un intento por complacer “a la minoría anticubana en la Florida”, y añadió que quien “garantiza refugio e impunidad a grupos terroristas que actúan contra Cuba desde su territorio” es Estados Unidos. https://twitter.com/BrunoRguezP/status/1344292995802267648?s=19

Este miércoles el diario The New York Times reveló las intenciones de Pompeo, a partir de informaciones de funcionarios del Departamento de Estado, que recientemente elaboraron la propuesta de inclusión de la mayor de las Antillas.

De acuerdo con el Times, se trata de una movida que busca complicar cualquier esfuerzo del mandatario electo, Joe Biden, para reanudar el proceso de deshielo en las relaciones con La Habana.

Para el representante Gregory W. Meeks, demócrata de Nueva York, quien es el nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, es otro truco de Donald Trump a menos de 23 días para el final de su mandato, cuando trata de maniatar a la administración entrante.

Así lo manifestó en una entrevista con el influyente diario estadounidense, donde precisó además que Pompeo tiene tres semanas hasta la toma de posesión para decidir si Cuba debe ser designada como Estado patrocinador del terrorismo.

El Times reconoce que no se sabe si el secretario de Estado mantendrá la intención, pero los expertos en política exterior creen que la Casa Blanca hará todo lo posible por entorpecer el camino del nuevo presidente.

En tanto, un portavoz del Departamento de Estado aclaró que esa institución no discute “deliberaciones o posibles deliberaciones” con respecto a las designaciones de terrorismo; mientras la Casa Blanca se negó a dar declaraciones.

Desde el año 1982 Washington incluyó a la isla en ese listado, lo cual se ha usado como pretexto para aplicarle medidas coercitivas y recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero.

En el 2015, luego del inicio del proceso de normalización de las relaciones bilaterales entre ambos países, retiraron a Cuba del listado, pero la administración Trump decidió añadirla en una condición diferente, al considerarla como una nación que no hace lo suficiente para combatir ese flagelo.

La mayor de las Antillas ha rechazado en numerosas ocasiones tales acusaciones y denunció que es Estados Unidos quien ha organizado acciones o ha protegido a los perpetradores de actos que costaron la vida de tres mil 478 personas y ha incapacitado a dos mil 99 ciudadanos cubanos.

Asimismo, la Cancillería caribeña continúa reclamando una condena del Gobierno estadounidense al atentado terrorista contra su sede diplomática en Washington, el pasado 30 de abril.



