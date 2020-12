Devastación por los huracanes Eta e Iota impulsa nueva caravana de migrantes en Honduras

Una nueva caravana de unos 500 migrantes salió la noche del miércoles rumbo a Estados Unidos desde la Gran Central Metropolitana de autobuses de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.

Esta caravana, que podría ser la última del año, está compuesta principalmente por familias afectadas por los huracanes Eta e Iota, que azotaron las costas del noreste del país centroamericano a mediados de noviembre.

“A raíz del paso de los huracanes nos quedamos sin nada y no nos queda más que tomar camino”, dijo una persona entrevistada por el diario local Proceso.

“Yo vengo de los campos bananeros de El Progreso, nos hemos quedado sin nada, me acompaña mi esposa y mi hija, sabemos que es riesgoso, pero si uno no arriesga no consigue lo que uno quiere”, manifestó otro entrevistado.

Los ciclones también afectaron 80 % del sector agrario en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Santa Bárbara, según estimaciones del ministro de la Secretaría de Acuicultura y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara.

Estragos de los huracanes

El paso de estos dos huracanes, en medio de la crisis por la pandemia, dejó 90 personas fallecidas, 3,4 millones afectadas, 35.000 viviendas destruidas y daños en 242 carreteras. La reconstrucción podría llevar entre seis y 12 años, según ha alertado el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).

La migración de este grupo ocurre una semana después de que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informara durante una visita a Estados Unidos que había sido prorrogado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños que viven en ese país, tras una solicitud hecha por su Gobierno.

A principios de octubre pasado, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ordenó detener y deportar a los integrantes de una caravana de unas 3.000 personas que habían ingresado a ese país argumentando que no cumplían con las normas de bioseguridad para impedir el contagio del coronavirus.

Tomado de Cubadebate/ Foto de portada: Yoseph Amaya / Reuters.

Comparte esto: Twitter

Facebook