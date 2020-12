FARC critica desigualdad social en Colombia

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) criticó las desigualdades sociales y la pobreza reinantes en Colombia, agravadas aún más en estos tiempos de la pandemia de la Covid-19.

La pandemia nos ha puesto de cara a un panorama que deja ver la estructura de las desigualdades sociales que existen, no solamente en Colombia, sino en el mundo, explica ese partido político en su cuenta oficial de Twitter.

Colombia es uno de los países más afectados del mundo por la Covid-19, al extremo de ocupar la décima posición en cantidad de contagios y la duodécima en total de muertes por esa causa, informó Prensa Latina.

La FARC expuso además que «la defensa por parte de los grandes empresarios de un sistema que despoja y precariza, los lleva a hacer propuestas abiertamente esclavistas».

Los índices de pobreza en esa nación sudamericana están al alza en 2020, como constató el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La agrupación política, afianzada en la palestra nacional después de los Acuerdos de Paz de 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, arremetió contra el presidente del país, Iván Duque, por su reacción ante la crisis.

«Estamos ante un gobierno tan mezquino, que no solamente no entiende las consecuencias de la pandemia en los sectores más empobrecidos del territorio nacional, sino que no es capaz de ver que un aumento justo en el salario mínimo genera mayor capacidad adquisitiva».

Añade además que Duque «ni siquiera responde a las necesidades mínimas del sistema que dice defender, sino a los intereses individuales de cierto sector de la sociedad».

Según el informe de Cepal, la pobreza extrema en Colombia subiría hasta el 14,3 por ciento en 2020, un 3,4 por encima de los índices marcados en 2019. Mientras tanto, ese organismo de la ONU aseguró que la pobreza subirá más de cinco puntos porcentuales en la nación cafetera, desde 29 hasta 34,1 por ciento, de un año a otro. Ese 5,1 por ciento de crecimiento significa que más de 2,4 millones de personas ingresaron al grupo que entra en los parámetros establecidos para medir la pobreza.

