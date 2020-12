Fuerzas de izquierda buscan unidad en Chile frente a Constituyente

Agrupaciones políticas chilenas trabajan en conformar una postura de mayor unida de cara a las elecciones del próximo 11 de abril, de integrantes de la Convención Constitucional que redactará una nueva Constitución.

Con tal propósito la mayoría de la militancia del partido Revolución Democrática (RD) se pronunció por pactar con la plataforma Chile Digno, que aglutina a los partidos Comunista, Acción Humanista, Federación Regionalista Verde Social y otras organizaciones políticas y sociales contrarias al modelo neoliberal.

Esa postura fue consultada de forma virtual debido a la pandemia y decidida por el 66,6 por ciento de los votos, frente a 27,9 que se inclinaron por unirse a Unidad Constituyente, formada por los partidos Socialista, Por la Democracia, Democracia Cristiana, Partido Radical, Progresista y Ciudadanos.

Revolución Democrática, se sumó así a Comunes, Convergencia Social y otras formaciones del Frente Amplio que también manifestaron su decisión de avanzar formando parte de Chile Digno en el proceso constituyente.

La presidenta de RD, Catalina Pérez, declaró a la prensa que optaron por una alianza por la dignidad, y alternativa a los últimos 30 años, por las propuestas de cambio guiadas por un Estado plurinacional, la recuperación de los recursos naturales y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

Optamos por una alianza prioritaria con organizaciones sociales, con independientes y con quienes se han movilizado por un país distinto, (…) por construir mayorías sociales que se conviertan en mayorías políticas para que nunca más en Chile se gobierne para unos pocos, enfatizó.

La dirigente política exhortó a los líderes de los partidos Socialista, Por la Democracia y Progresista a no equivocar el rumbo, porque “la reedición de la Concertación no es lo que Chile necesita” y ahora tienen la oportunidad de materializar lo que no pudieron ejecutar en 30 años de neoliberalismo.

