Honduras: Anuncian oficialmente la saturación total en cuidados intensivos

El Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP) anunció la saturación al 100 por ciento de sus capacidades. Así lo ha anunciado este centro asistencial en un comunicado donde pide al Gobierno no enviar más pacientes de Covid-19 que necesiten Cuidados Intensivos porque ya no hay capacidad, y llama al pueblo hondureño a extremar bioseguridad y buscar atención a primeros síntomas.

El Covid-19 aprovechó el viento de la navidad y se propagó con impulso mientras el Gobierno se negó a poner restricciones de movilización y el pueblo se dejó llevar por el “espíritu navideño”. Este sábado, el Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP), ha informado que ya llegó al 100 por ciento de su capacidad para dar asistencia en la Sala de Cuidados Intermedios y Cuidados Intensivos.

A través de un comunicado, el INCP ha mencionado que ya no cuentan con cupos para aceptar traslados de los centros de estabilización o de los hospitales del país para atender a pacientes que requieran alto flujo de oxigeno o ventilación mecánica invasiva o no invasiva.

“No tenemos forma de saber cuándo habrá nuevamente disponibilidad de camas en estas salas, por lo cual agradeceremos al público en general, abstenerse por el momento de solicitar los servicios del INCP directamente a esta dirección que es la ÚNICA encargada de autorizarlos”, reza el documento.

De igual manera insta a la población que en caso de sufrir los primeros síntomas del Covid-19, acudir a los Centros de Estabilización para evitar complicarse de gravedad.

Cabe destacar que en nochebuena, el doctor Omar Videa informó que en el departamento de Cortés, al cierre de la semana 41 con Covid-19, se presentó un aumento de 36 por ciento de sus casos, “esta semana el 43.14% de los contagiados son de este departamento”.

Con relación a la capital, Tegucigalpa y Comayagüela, ha revelado que sólo se ha identificado 22 casos nuevos de Covid-19; sin embargo, cuestionó el dato oficial, desglosando tres opciones: “A. Ya no hay Covid; B. Se fue de vacaciones el virus; C. No se están procesando pruebas en Tegucigalpa, qué ocurrirá entonces: se seguirá perdiendo el control al no identificar los casos”.

Videa compartió el caso de un paciente que ha perdido la vida durante su guardia en primera línea, pues luego de manifestar síntomas graves sólo duro 15 minutos antes de colapsar “no es ficción, es realidad, ocurrió en nuestra guardia hace escasos segundos, muévase a los primeros síntomas, hospitales públicos ya están al máximo de su capacidad, no sea necio y tome consejo”.

El pasado 8 de diciembre se cumplió un mes que Honduras dejó el confinamiento y la restricción de circular por digito según documentos de identificación, especialistas abordados por EL LIBERTADOR informaron que habría saturación en hospitales para los primeros días de enero. El virus se adelantó.

La directora del INCP pide que se ponga en funcionamiento el hospital móvil ante el aumento de casos de COVID-19

La directora de la Sala de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), doctora Suyapa Sosa, pidió este domingo habilitar los hospitales móviles ante el incremento de los casos de COVID-19.

Recriminó que el hospital móvil de la capital ya fue entregado a las autoridades sanitarias, pero que no ha entrado en funcionamiento.

“Estos hospitales están con todos los insumos y equipo para poder salvar vidas de las personas que se encuentran graves, pero no están habilitados y eso no puede ser posible”, enfatizó.

Mientras tanto, los otros hospitales instalados en el interior del país, están en proceso de instalación, por lo que pidió agilidad para que los mismos sean utilizados por la población que lo necesita.

La galena indicó que desde el 23 de diciembre la sala UCI se encuentra abarrotada, por lo que ambas salas con las que cuenta el centro asistencial no tienen cupo para atender a pacientes graves del virus.

“No queremos crear un caos, sino decir las cosas tal y como son, somos realistas y estamos diciendo que no hay cupo para que la misma población tome conciencia”, arguyó.

Pidió a los otros centros asistenciales tomar responsabilidad ante los casos que día a día van en aumento.

Impotencia,tristeza no poder dar respuesta a cada paciente que se quiere referir al Torax. NO hay cupos. Se ha rogado que cada lugar de atención se empodere de la mejor manera posible . No podemos recibir más pacientes graves. La culpa no es de los médicos. — Dra. Suyapa Sosa (@drasosa_) December 26, 2020

La neumóloga dijo que hay preocupación porque la población no cumple con las medidas de bioseguridad y no cumplen con el uso de la mascarilla.

Asimismo, sostuvo que muchas personas siguen esperando hasta el último momento para buscar asistencia médica.

Reiteró que las salas de unidad de cuidados intensivos son las que ya no tienen capacidad, por lo que las personas que se encuentran graves de salud no podrán ser atendidos en el centro asistencial.

La ocupación hospitalaria en la capital refleja en las últimas horas entre 30 a 50 personas con sospecha de COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Hospital Escuela, Instituto Nacional Cardiopulmonar y San Felipe. Mientras tanto, en la zona norte se ha incrementado la positividad en un nueve por ciento, según la Secretaría de Salud.

