La cantidad de migrantes muertos este año podría superar la cifra oficial

A pesar de que un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas precisó que 3 174 migrantes murieron este año en el mundo, cifra inferior a la registrada en 2019 cuando se contabilizaron 5 327, Paul Dillon, portavoz de ese organismo, dijo que el número real podría ser mucho mayor.

En este sentido, el funcionario explicó que la aparente disminución de los decesos estuvo condicionada por la pandemia de la COVID-19 y los llamados naufragios invisibles, fenómenos que desafían la capacidad de compilar los datos correctos y monitorear las principales rutas de migración.

Por ejemplo, las cifras proporcionadas por el proyecto de la OIM, Migrantes desaparecidos, no incluyen las pérdidas de vidas humanas en al menos 15 “naufragios invisibles”, eventos que no se pueden corroborar oficialmente porque los barcos no son localizados y la única información disponible son los cuerpos humanos flotando.

Esta semana-reportó Reuters-los cuerpos de cuatro niños fueron arrastrados a las costas de Libia desde un barco que se cree transportaba a inmigrantes de África del Norte y Occidental.

Al respecto, Safa Msehli, portavoz de la OIM para Libia, dijo que incidentes de este tipo ocurren con demasiada frecuencia.

De acuerdo con el informe presentado por el organismo internacional, en el Mediterráneo Central fueron confirmados 729 decesos; sin embargo, Msehli estimó que al menos 600 personas más se han ahogado en la región en incidentes no registrados.

Otros datos de la OIM también revelaron un aumento en las muertes en algunas rutas, como el viaje hacia Islas Canarias, en España, donde se contabilizaron 593 fallecimientos en comparación con 210, el pasado año.

América del Sur también registró un crecimiento en el número de casos letales, con 104 fallecimientos aproximadamente, en su mayoría de migrantes venezolanos.

