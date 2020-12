La nueva cepa del coronavirus parece ser más trasmisible entre niños y jóvenes

Entre jóvenes y niños parece transmitirse más fácilmente la nueva cepa del coronavirus detectada en Reino Unido, aseveró David Nabarro, uno de los seis enviados especiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para abordar la pandemia de COVID-19.

El experto añadió que con la propagación de esta nueva variante del SARS-CoV-2 por el país, es más probable que sea suspendida la reapertura de las escuelas, espacios donde siempre ha habido transmisión de virus, pero que esta vez hay motivos para ser sustancialmente más cautelosos.

«Existe la preocupación de que si esta [mutación] realmente se está replicando o creciendo mejor en los niños, entonces podría tener un efecto en cadena para la propagación del virus en toda la población del Reino Unido», señaló el profesor Mark Harris, virólogo de la Universidad de Leeds, en palabras de respaldo a los comentarios de Nabarro.

De acuerdo con los científicos, la nueva cepa de coronavirus, denominada VUI-202012/01, es un 70 por ciento más contagiosa que la original y está relacionada con un aumento en las infecciones en todo el Reino Unido.

Ante los temores desatados por la aparición de esta variante del SARS-CoV-2, las autoridades de varias decenas de países del mundo han suspendido el tráfico aéreo con la nación europea e implementaron pruebas PCR para los pasajeros que han realizado escalas en uno de sus aeropuertos, entre otras restricciones.

No obstante, todavía no hay nada totalmente demostrado sobre esta nueva variante del coronavirus, aunque sí se ha informado que por ahora no hay indicios de que provoque una mayor gravedad.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que es normal que los virus muten y, en realidad, ya lo ha hecho miles y miles de veces, aunque no nos lo hayan contado como hasta ahora.

FP/ RL/ Foto de portada: Semana.

Comparte esto: Twitter

Facebook