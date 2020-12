Medios de prensa del mundo “reportan” unificación monetaria cubana

La aplicación del ordenamiento monetario en Cuba, una verdadera revolución económica y social en este país, ha sido reflejada por diferentes medios de prensa del mundo, algunos más fieles a la realidad que otros, pero resulta un tema ineludible en estos momentos.

No hay peor ciego que quien no quiere ver, pues resulta interesante ver cómo algunos periódicos, televisoras y agencias de noticias refieren el hecho como una consecuencia de que la economía cubana sufre escases de divisas porque los efectos de la Pandemia han disminuido la entrada de turismo y comercio a la isla. Afirmación que no miente, pero no dice toda la verdad.

Mucho antes de la Pandemia, el pueblo cubano sufría de ausencia de productos tanto de alimentos como de cualquier otro tipo y aunque algunos adjudicaban esta situación a una administración económica ineficiente, la verdad verdadera es que Estados Unidos ha impuesto a Cuba el bloqueo económico, comercial y financiero más inhumano del que se haya visto jamás.

Desde abril de 2019 hasta marzo de 2020, el cerco económico estadounidense contra la mayor de las Antillas causó pérdidas en el orden de los cinco mil 570,3 millones de dólares, una cifra récord para un año, según las autoridades cubanas.

La prohibición de vuelos desde Estados Unidos hacia todas las provincias cubanas, con excepción de La Habana, la posibilidad de establecer demandas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, y la persecución e intimidación a las empresas que suministran combustibles. En seis décadas, los daños acumulados por la aplicación de esta política ascienden a 144 mil 413,4 millones de dólares.

