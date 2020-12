Naciones Unidas insta a declarar emergencia climática en el mundo

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, instó, este sábado, a líderes de todo el mundo a declarar la “emergencia climática” hasta que sea alcanzada la meta de la neutralidad del carbono.

Durante la Cumbre de Ambición Climática, el funcionario dijo que, pese a los daños sanitarios y económicos de la pandemia, los paquetes de recuperación financiera son una oportunidad para acelerar la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono.

No obstante, precisó el jefe de la ONU, eso no está sucediendo, o al menos, no lo suficientemente rápido.