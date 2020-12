Ordenamiento monetario avanza con pagos electrónicos en Cuba

Dentro de un tiempo breve el dinero efectivo cada vez se usará menos en Cuba, pues la isla se va acoplando al comercio virtual al punto de llegar a los pagos en cafeterías, mercados locales, bodegas y otros a través del pago por POS y código QR, algo que para muchos sitios del mundo es utilizado hace años y que en la isla era casi desconocido.

Uno de los sitios más concurridos y famosos de la capital cubana: la Heladería Coppelia, desde septiembre utiliza la plataforma En Zona, con pago a través del código QR, con un éxito tremendo.

Amaury Martínez Tamayo, director de la Heladería Coppelia, comentó al sitio Cubadebate la experiencia de esa entidad: “Arrancamos el 14 de septiembre, primero fueron pocos los clientes que tenían la plataforma montada. Al darnos cuenta de la situación, de inmediato con los compañeros de Xetid (Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa), y montamos un buró para que las personas fueran atendidas”.

Quienes no tenían su tarjeta anclada en la aplicación Enzona, o no tenían tarjeta de Telebanca asociada al soporte magnético o carecían de la apk no podían acceder a este servicio.

Entonces, especialistas de Xetid y los propios dependientes de esta área de la heladería comenzaron a montar la plataforma a los clientes en las propias colas.

Las propinas son una de las principales preocupaciones de los dependientes, porque al realizarse el pago electrónico la bonificación que recibían por parte de los clientes desaparece. El director de la heladería comentó que se están buscando algunas alternativas.

Una de esas alternativas es: que los trabajadores sean clientes de Enzonacon un código QR, y si algún cliente quiere dejarle propina podría hacerlo escaneando el código del trabajador por la misma plataforma. En detalles como éste residirán los próximos ajustes.

“Nosotros recaudamos más de 100 mil pesos diarios”, confesó a Cubadebate, el director de Coppelia. “Con esta plataforma, agregó, eliminamos la manipulación del efectivo y el pago ocurre a través de la transferencia de un cliente hacia la cuenta de Coppelia directamente. Este sistema permite a la dirección monitorear a distancia las ventas, además podemos identificar a los clientes que hayan pagado montos excesivos por el servicio”.

ST/ RL/ Foto de portada: Cubahora.

Comparte esto: Twitter

Facebook