Paraguay gestiona vacunación contra la covid-19 en medio de nuevo brote de la enfermedad

Unas cuatro millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, a un costo de 40 millones de dólares, para administrarlas a los paraguayos en mayo o junio próximos, es el propósito del gobierno nacional, fruto de conversaciones con varias farmacéuticas y de la iniciativa COVAX, liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según dijo este viernes el ministro de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, Julio Mazzoleni, en una rueda de prensa, Paraguay está en conversaciones con cinco farmacéuticas para adquirir vacunas en los primeros meses del próximo año y complementar las que tiene aseguradas en el marco del mecanismo COVAX, reporta la agencia Reuters.

Paraguay, de casi siete millones de habitantes, espera abastecerse de más de cuatro millones de dosis. “Por fuera de esa compra, estamos haciendo conversaciones para complementar eso, incluso al doble, pero eso va a depender naturalmente de la disponibilidad de estas compañías farmacéuticas y también del tiempo en que pudieran suministrar”, señaló Mazzoleni.

“Solamente si lo pueden hacer antes del mecanismo COVAX tendría algún sentido”, agregó el ministro, quien no identificó las compañías pero aclaró que son “las que todo el mundo conoce”.

Paraguay tiene casi 100.000 casos de coronavirus y más de 2.000 muertes provocadas por la Cocid-19. En las últimas semanas se produjo un incremento de contagios y decesos, que se concentran en la capital del país, Asunción, y en el departamento Central que la rodea.

El ministro anunció, además, que los desplazamientos fuera de Asunción y Central estarán prohibidos entre el 25 de diciembre y 3 de enero para frenar la propagación del virus durante las celebraciones de fin de año, y que se intensificarán los controles para evitar fiestas clandestinas.

Además, apuntó que no hay excusas para no usar mascarilla y no mantener distancia. “Hay lugares donde la Policía, ni la Fiscalía van a poder llegar, pero el virus sí. Necesitamos que la conciencia predomine”.

