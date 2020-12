Parlamento cubano analiza respuestas a electores

Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba se reunieron de manera virtual en un encuentro previo al Sexto Período Ordinario de Sesiones, convocado para los días el 16 y 17 de diciembre. Uno de los temas relevantes fue la ineficiencia en las respuestas a las quejas de la población hechas tanto a través de las Asambleas de circunscripción como por cualquier otra vía.

En Cuba, es obligación por ley que los representantes del gobierno en la base, rindan cuenta a sus electores en un determinado período de tiempo. En esas reuniones las personas expresan sus inconformidades y solicitan respuestas.

El informe de control realizado a las quejas y peticiones de la población se hizo luego de visitar 59 municipios y entrevistados 609 delegados y 667 electores para conocer sus criterios.

Debido al confinamiento por la Pandemia de Covid-19, no hubo este año esas reuniones en la localidad, pero a través de otras vías y contando los temas acumulados de tiempos atrás, aún quedan muchísimos planteamientos sin responder, pues está establecido que si no se puede solucionar el problema es obligación decir a la gente por qué ocurre y por qué no tiene solución inmediata.

A través de video conferencias los diputados exigieron que se debiera dar respuestas con celeridad a la población, e intentar solucionar aquellos asuntos que dependen de decisiones o cambios sin emplear grandes recursos.

La activa participación de directores administrativos y representantes de organismos locales en estas reuniones fue un reclamo de los diputados, pues muchas de las veces no asisten a explicar su gestión ante los electores.

El diputado Manuel Marrero, Primer Ministro, enfatizó que no se puede dejar solo al delegado, los gobernadores y los intendentes y toda la dirección administrativa deben dar la cara al pueblo para explicar la causa de las dificultades y deficiencias ante tantos problemas, agregó que la confianza se la gana atendiendo a la gente, y respondiéndole. “Este es un tema muy sensible”, recalcó.

La mayoría de los municipios reportan casos pendientes de respuesta fuera de término por diferentes causas: complejidad de los casos, demora de fallos por apelación del tribunal, dilaciones en las respuestas de las entidades administrativas y falta de exigencia de los cuadros.

ST/ RL/ Foto de portada: Irene Pérez/ Cubadebate.

