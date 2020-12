El Comité Internacional por la libertad de los Presos Políticos Argentinos, (de la época de Macri) está realizando una campaña por “Por un 2021 sin presos políticos en la argentina”. La misma consiste en una carta al presidente argentino Alberto Fernández. Entre los primeros firmantes están Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz y descubridor del «Archivo del Terror» en Paraguay. Mel Zelaya, ex Presidente de Honduras. Yeidckol Polevnsky; Secretaria General del MORENA, México. Piedad Córdoba, ex candidata a presidenta a Colombia. Cuauhtémoc Cárdenas. Ex candidato a Presidente de México. Carlos Castañeda, ex canciller del Salvador. Responsable de relaciones internacionales del FMLN. Manolo Pichardo, ex Presidente de la Copppal y el Parlacen. Miembro de la dirección de la Fuerza del Pueblo. República Dominicana.

La carta destinada al presidente Alberto Fernández señala entre otras cosas : "un elevado número de ciudadanos, entre los que asoman más notoriamente la dirigente Milagro Sala, el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, el dirigente social Luis D'Elía y el ex diputado nacional y titular del Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido han sido privados de su libertad encontrándose en la actualidad detenidos en unidades penitenciarias o cumpliendo detenciones domiciliarias con grave afectación de las garantías derivadas del principio de inocencia, fundamentalmente, su derecho a la libertad durante el proceso

El presidente del Comité Internacional Lois Pérez Leira ha declarado al respecto: “Confiamos que el presidente Alberto Fernández en el marco de la legalidad vigente y ante su promesa cuando asumió su presidencia de reparar esta situación. Solicitamos que todos los presos políticos puedan estar en libertad estas próximas fiestas”.

Los abajo firmantes nos dirigimos a Vd. en su condición de Presidente de la Nación Argentina, doctor en Derecho Penal y hombre de derecho, a fin de solicitarle su intervención en la resolución del grave problema que, para la vigencia plena de los derechos humanos, implica la existencia en la actualidad de detenidas y detenidos por causas políticas.

Como es de su total conocimiento, estas detenciones, producidas durante el gobierno anterior, han sido el resultado de procesos penales en los que, además de hacerse un uso abusivo y totalmente arbitrario de la institución de la prisión preventiva se fundó las mismas en pruebas irregularmente obtenidas en base a la indebida utilización del ya controvertido instituto de los “arrepentidos” así como en la instrumentación de campañas mediáticas devastadoras que dieron lugar a condenas anticipadas luego institucionalizadas por el Poder Judicial.

Así las cosas un elevado número de ciudadanos, entre los que asoman más notoriamente la dirigente Milagro Sala, el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, el dirigente social Luis D’Elía y el ex diputado nacional y titular del Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido han sido privados de su libertad encontrándose en la actualidad detenidos en unidades penitenciarias o cumpliendo detenciones domiciliarias con grave afectación de las garantías derivadas del principio de inocencia, fundamentalmente, su derecho a la libertad durante el proceso y.

Conociendo su posición en favor de la plena vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho y en la inteligencia que estas detenciones y limitaciones a la libertad son totalmente incompatibles con los mismos, con la Constitución Argentina y con los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos incorporados a la misma, le solicitamos arbitre las medidas necesarias, en el marco constitucional, para restablecer los derechos vulnerados, la recuperación de la libertad y el pleno ejercicio de sus derechos por quienes hoy resultan víctimas de una persecución política judicialmente implementada en lo que se ha llamado con acierto “lawfare”, una versión ampliada de lo que usted como hombre de derecho ha conocido desde siempre como el “derecho penal de autor” o “derecho penal del enemigo”.

Sin más y a la espera de que nuestra petición sea aceptada lo saludamos con nuestra consideración más distinguida.

Firman:

Altuna, Asier. Secretario Relaciones Internacionales de Sortu.

Ancheta, Juanita. Secretaria de Relaciones Internacionales del MAS. Bolivia.

Assunson, Laisy. Militante Política social del P.T. Brasil.

Avilés, Armando. Secretario de Organización Del Partido Comunista de México

Aznarez, Carlos. Director de Resumen Latinoamericano. Argentina.

Belloso, Anabel. Diputada en el parlamento del Salvador.

Bercum, Andrés. Responsable de Relaciones Internacionales del Movimiento Descamisado Argentina.

Bonillia, BlancaFlor. Diputada Parlasen. Frente Farabundo Martí.

Boron, Atilio. Politólogo y escritor. Catedrático. Argentina.

Brito Sandoval, Sonia. Diputada del MAS de Bolivia Presidenta del Comité de Derechos Humanos e igualdad de Oportunidades. De la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia

Brizuela, Demetrio. Ex diputado del Parlatino por el PSUV, formo parte del equipo técnico de Relaciones Internacionales del PSUV, Secretario de la comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente

Calloni, Stella. Escritora y periodista. Politóloga. Argentina.

Campabadal, Jordi. Abogado especializado en derechos humanos. Cataluña

Canese, Ricardo. Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Guasu. Parlamentario del MERCOSUR por el Frente Guasu. Paraguay

Cardo, Edgardo Hernán. Director de Coordinación de Concejos Asesores. Gobierno de Morón. Argentina.

Cardoso, Pedro. Director de cine. Militante del PT. Brasil.

Castaneda, Carlos. Ex Canciller del Salvador, Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Farabundo Martí.

Colotti, Geraldina. Internacionalista Italiana, Ex presa política. Italia.

Coscia, Jorge. Ex Secretario de cultura de la Nación. Cineasta, escritor y poeta. Argentina.

Dávila, Amanda. Ex ministra de comunicación del gobierno de Evo Morales

Espinoza, Claudia. Ex Viceministra de comunicación del Gobierno de Evo Morales.

Fernández, Gerardo. (Alberto). Responsable del movimiento Evita la Matanza.

Fernández “gallego” Héctor. Dirigente de Militancia Peronista. Diputado Nacional, Frente de Todos Argentina.

Flores Gauna, Valeria. Vicepresidenta de la Región América del Norte de la COPPPAL Juvenil. Militante del PT

Flores, Juan Manuel. “Chino” Miembro del Consejo Nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Francisco Olveira. “Padre Paco” Sacerdote Opción por los Pobres. Argentina

Franco, Ramón. Publicista y animador socio cultural Venezuela

Gadea, Ricardo. Presidente de la coordinadora del Perú. Ex cuñado de Ernesto Guevara. Escritor y político.

Gaidolfi, Ernesto. Profesor universitario. Periodista. Dirigente del Partido Compromiso Federal

Gambina, Julio. Economista y politólogo. Argentina.

García, Mihaíl. Miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y Vicepresidente de la COPPPAL. Delegado al Foro de Sao Paulo. República Dominicana.

González, Medardo. Conocido como el Comandante Milton Méndez fue dirigente estudiantil de la Universidad de El Salvador, llego a ser Secretario General de la Asociación General de Estudiantes Universitarios de la UES- AGEUS. Sse Inicio en las Fuerzas Populares de Liberación Nacional Farabundo Marti – FPL. El Salvador

González, Oscar. Ex Vice Jefe de Gobierno. Dirigente del Socialismo para la Victoria. Argentina.

Guevara, Norma. Licenciada en Ciencias de la Educación. Ex Diputada. Dirigente histórica del FMLN. Ex Candidata a Presidenta de El Salvador.

Guerrero Maya. Jannete Elizabeth. Diputada del Partido del Trabajo de México.

Gutiérrez, Hugo. Abogado de derechos humanos. Diputado del Partido Comunista de Chile.

Haddad, Mauro. Secretario General de la Federación Juvenil Comunista (FJC) Argentina.

Hernández Cedeño, Fidel Atanasio. Sociólogo. Activista político. Venezuela.

Herrera, Marco. Politólogo y escritor salvadoreño. Residente en República Dominicana

Hubieres, Juan. Secretario General de Fuerza Rebelde, Ex Diputado. Actualmente es el Presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) Republica Dominicana.

King, Virginia. Representante de CHAVEZSUR. Capitulo argentino. Argentina.

Kot, Víctor. Secretario General del Partido Comunista Argentino.

Kreyness, Jorge. Secretario de relaciones internacionales del Partido Comunista Argentino. Politólogo.

Lacacta, Julián. Escritor y político. Perú.

Lopardo, Ezequiel. Dirigente de la Corriente Nuestra Patria. Argentina

Lopardo, Federico. Dirigente Nacional de Quebracho. Argentina

López, Norberto. Responsable de Relaciones Internacionales de Compromiso Federal Argentina.

Madrazo, Javier. Es Ministro del gobierno Vasco. Dirigente del partido La Izquierda. País Vasco.+34 628449731. Estado Español.

Mancebo, Esmeralda. Periodista, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Republica Dominicana.

Mariotto, Gabriel. Ex Vice Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Diputado del Parlasur. Presidente de Compromiso Federal, provincia de Buenos Aires.

Márquez Carlos. Periodista y escritor dominicano. EEUU

Martínez, Hugo. Ex Candidato a Presidente del Salvador, por el Frente Farabundo Martí. El Salvador.

Méndez, Rafael. Periodista. Diputado del Partido de la Liberación Dominicano. Republica Dominicana.

Mirabal, minou.

Molinas, Diego. Referente de la Agrupación Cinco de Noviembre

Monsanto, Pablo. Ex Comandante de las FAR. Secretario General de Convergencia. Guatemala.

Montes, Cesar. Presidente Fundación Turcios Lima. Ex Comandante de las FAR y EGP .Guatemala

Mejía, Miguel. Ex Ministro para Políticas de Integración Regional. Dirigente de Movimiento Izquierda Unida. Republica Dominicana.

Nadra, Alberto. Periodista y Escritor. Ex jefe de redacción de Prensa Latina, en la argentina. Ex miembro del Comité Central del Partido Comunista argentino. Fue director del periódico comunista “Que Pasa”. Argentina.

Najeeb, Amado. Secretario General Partido Comunista Paraguayo + (595) 982417096

Ortega, Saúl. Diputado Nacional y Constituyente. Presidente de la comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Constituyente de Venezuela

Ortiz, René. Secretario de Relaciones Internacionales de MORENA Mexico.

Pablo, Allende. Activista social y político. Nieto de Salvador Allende. Chile.Parrilli, Marcelo. Abogado de Derechos Humanos. Miembro Fundador del CELS. Diputado de la CABA mandato cumplido. Argentina

Patiño, Ricardo. Ex Canciller de Ecuador. Exiliado en México. Ecuador.

Paz Sosa, Grimaldi. Diputado del Partido Libre Honduras Honduras.

Peredo, Oswaldo. “Chato”. Ex Comandante del ELN. Bolivia, cofundador del MAS + (591) 72190031

Pereira, Sandra. Diputada por el Partido Comunista Portugués en el Parlamento Europeo. Vice presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latino-Americana.

Pérez Leira, Lois. Coordinador General de la Internacional Guevarista. Escritor y politólogo. Argentina.

Pérez Segovia, Isabel Cristina. Secretaria General de la Juventud Comunista Mexicana México

Pichardo Manolo. Ex presidente de la COPPPAL. Ex presidente del Parlacen. Miembro de la ejecutiva del partido Fuerza del pueblo

Pichardo, Ángel. Medico. Político e intelectual Dominicano.

Piedad Córdoba. Ex senadora y ex candidata a Presidenta de Colombia.

Pinto, Adair. Periodista. Militante del MAS. Refugiado político en la argentina.

Pisarello, Gerardo. Diputado. Secretario Primero del Parlamento Español

Quevedo, Majo. Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Paraguayo.

Rallo Gutiérrez, Fátima. Dirigente derechos humanos y solidaridad Paraguay

Ramírez, Graciela. Coordinadora Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los pueblo. Cuba

Patiño, Ricardo. Ex canciller del Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa.

Rivadeneira Burbano, Gabriela. Asambleísta nacional. Entre 2013 y 2017 se desempeñó como Presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador.

Rivero María, Jesús. Ex dirigente estudiantil. Socióloga y periodista. Venezuela

Rodríguez, Arleén. Directora del Programa Mesa de Noticias de Cuba.

Ruiz Díaz Balbuena, Hugo. Ex Ministro de Relaciones Internacionales del Gobierno de Fernando Lugo. Catedrático de Derecho Intencional y Geopolítica Económica Internacional. Paraguay.

Rodríguez Restituyo, Juan Dionicio. Diputado Comunista. Frente Amplio de Republica Dominicana.

Salvatierra Arriaza, Adriana. Politóloga. Senadora. Fue presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia.

Santana, Fidel. Presiente del Frente Amplio de Republica Dominicana

Segovia, Edgar. Conducción Nacional del Partido País Solidario. Integrante de la secretaria de Relaciones Internacionales del Frente Guasu.

Sigal Eduardo. Vicepresidente del Frente Grande de la Argentina.

Soto Bringas, María Rosa. Escritora peruana y activista de derechos humanos. Perú.

Tavárez Mirabal, Minou. Ex Diputada del Parlamento Dominicano. Ex Viceministra de Relaciones Exteriores. Es Fundadora y Presidenta del partido Opción Democrática

Torres, Raúl. Cantautor de la Nueva Trova. Diputado de la Asamblea Popular Cuba.

Spina, Diego. Secretario de Gobierno Municipalidad de Morón. Dirigente de Nuevo Encuentro. Argentina.

Verón, Carlos. Dirigente del Frente Guazú. Paraguay.

Castro Xiomara. Dirigente del Parrido Libre. Ex candidata a Presidenta de Honduras.

Yeidkol Polevnsky. Secretaria general del CEN de MORENA

Zelaya, Manuel. Expresidente de Honduras

Tomado de Kaosenlared

