Putin felicita a Biden por su victoria electoral en EEUU

El Presidente ruso felicita a Biden por su victoria en los comicios de EE.UU. y dice estar listo a trabajar con él, pese a las dañadas relaciones bilaterales.

“Por mi parte, estoy listo para la interacción y establecer contactos” con Biden, ha afirmado el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, según el comunicado del Kremlin, publicado este martes.

En el mensaje, Putin ha deseado “todo el éxito posible” al Presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y ha expresado su confianza en que Rusia y el país norteamericano, a pesar de sus diferencias, pueden contribuir eficazmente a resolver los muchos problemas y hacer frente a los desafíos que el mundo enfrenta hoy.

El comunicado del Kremlin se ha publicado después de que Biden ganara la votación del Colegio Electoral, que determina oficialmente la Presidencia de Estados Unidos.

Rusia había señalado a que esperará el anuncio formal de las autoridades de EE.UU. sobre la victoria del demócrata Biden y que su abstención para felicitar era una “pausa de cortesía” pese a que otras naciones felicitaron al próximo inquilino de Casa Blanca en los días posteriores a las presidenciales del 3 de noviembre.

No obstante, Rusia había anunciado el pasado domingo que no anticipa cambios positivos en sus relaciones con Washington e indicó que no observan nada especial en cuanto a la mejora de las relaciones bilaterales tras el cambio de Presidente.

Tomado de Hispan TV/ Foto de portada: AFP.