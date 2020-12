Racismo y violencia obstétrica: Dos caras de una moneda en Estados Unidos

En Estados Unidos, las mujeres afroamericanas tienen tres veces más probabilidades de morir al dar a luz que las mujeres blancas. Según un reportaje de la cadena de televisión France 21, en Nueva York este riesgo se incrementa hasta ocho veces.

Jessica Heman, directora de una clínica para embarazadas sin riesgos de salud en esa ciudad, comenta que muchas veces las mujeres comentan que algo no va bien y los profesionales de la salud no las escuchan.

“Eso incrementa el riesgo de muerte para las futuras madres. Lamentablemente, esto es mucho más común en las mujeres negras”, sentencia.

Varias afroamericanas que se atienden en su clínica lo confirman. Experiencias previas y dolorosas en hospitales de la ciudad, donde sufrieron desidia, abandono y todo tipo de maltratos, las llevaron hasta allí.

“Estaba sufriendo, los dolores no me dejaban hablar, se los decía y sencillamente me ignoraban. Es duro decirlo, pero realmente hay discriminación”, comenta una de ellas.

En Estados Unidos se acusa a los hospitales de dar peor atención a los negros para incrementar su productividad. Varias veces las instituciones gubernamentales han reconocido esta realidad, sin embargo, no se implementan políticas serias para evitarlo. No encajan en un sistema de salud que privilegia a quien tiene más.

Por tanto, son las madres y sus hijos, muchas en extrema vulnerabilidad, las que más sufren la discriminación que salta de las calles a las salas de parto. Probablemente por ello, debido a la discriminación y a la falta de dinero, en los hospitales de los barrios más pobres de Brooklyn y el Bronx, la tasa de mortalidad materna es nueve veces más alta que la media.

Además, argumental el reportaje, la mortalidad infantil en los bebés negros de todo el país también es casi tres veces mayor que en los recién nacidos blancos. Una historia que, sin dudas, devela los tentáculos de la discriminación.

En 2017, un reporte de NPR de 2017 reveló que una de cada tres mujeres afro se ha sentido discriminada por un médico. Tres años después, con una pandemia que ha colapsado todos los sistemas de salud en esa nación, la historia parece ir a peor.

AT/ RL/ Foto de portada: Felipe Dana / AP.

