Representante saharaui para Latinoamérica: “Marruecos oculta la realidad de la guerra comprando políticos y periodistas de varios países”

Por Carlos Aznárez y María Torrellas / Resumen Latinoamericano

Mientras la guerra en el Sáhara Occidental continúa en toda su virulencia, la gran mayoría de los medios hegemónicos ocultan su existencia o como mucho, dan información desde la idea de favorecer a la monarquía corrupta y genocida de Marruecos. De allí la necesidad de recurrir a las fuentes de quienes están peleando por la liberación de esos territorios, y por ello entrevistamos nuevamente al representante de la República Árabe Saharaui Democrática y el Frente Polisario para América Latina, Mohamed Ali Muley Ahmed.

-¿Cómo está desarrollándose la ofensiva del Ejército Popular Saharaui a esta altura de los acontecimientos (nos acercamos al mes de combates) puesto que en los últimos días se han ido intensificando los bombardeos por parte del frente Polisario a los puestos militares marroquíes a lo largo del muro?

–En total han sido 12 localizaciones del muro y en cada lugar pues unos cuantos ataques, Abarcando en esas incursiones a lo largo del muro, al norte, al centro y al sur. No hay estabilidad, no hay tranquilidad para el invasor marroquí y me imagino que la cosa irá a más. Estamos en el día 26 si no me equivoco y es el día de mayores ataques. Esto nos da el indicio de que ésto va para más. En un momento en que Marruecos sigue en su intransigencia, pone en peligro no solo la vida de los saharauis sino la vida de los marroquíes. Venimos anunciando que todo el Sáhara Occidental es zona de guerra y quien quiera salvar su vida debe alejarse de allí. En este momento el Primer Ministro marroquí dijo que esto no es así, ellos están eludiendo hablar de la guerra, y hay guerra! Desde el 14 de noviembre hay guerra en el Sáhara, va a ser una guerra más cruenta y no va a parar hasta liberar los dos tercios que ocupa Marruecos de la República Saharaui.

¿Qué hay detrás del muro? Suponemos que pequeños puestos de defensa por parte de Marruecos, pero ¿hay algunos pueblos y ciudades cerca del muro?

-Pegadas al muro no hay ciudades, el muro son cúmulos de piedra y arena y antes de llegar por la parte saharaui para llegar al muro, tienes que atravesar un campo minado, luego hay alambrada, después alambradas y fortificaciones, en seguida viene el muro en si, donde están los radares sofisticados.

El diseño y la puesta en marcha del “muro de la vergüenza”, está hecho por expertos israelíes, son los que han hecho la operación, el diseño mismo y la edificación de todo. Obviamente con mano de obra marroquí pero los expertos que dirigieron esto son israelíes.

Entonces el muro es eso, ciudades pegadas al muro no hay, lo que si nos ha llegado es que se están acercando más soldados. En las fortificaciones están las tropas de infantería, artillería, hay de todo. Ellos quieren convertir la brecha ilegal, en un paso fronterizo que los una con Mauritania, partiendo del hecho de que Marruecos nunca llega a Mauritania ya que quien tiene frontera con los mauritanos somos nosotros. Ellos intentan evadir esto, decir que no hay guerra y buscar mediante presiones extranjeras de países y de algunas potencias, alguna forma de un nuevo cese del fuego. Y así, que se les permita seguir perpetuándose en el territorio saharaui, sin las celebración del referéndum que nos permita la autodeterminación como pueblo. Ellos quieren evitar el referéndum y nosotros, en este momento creemos que la única solución que hay para este prolongado conflicto es que se celebre el referéndum.

-Recientemente hubo una información en la cual Marruecos habría señalado de que el presidente de la Organización de Unidad Africana (OUA) condenaba al Frente Polisario y condenaba los ataques y los acusaba de terroristas. Esta información fue luego desmentida por la propia OUA y ha provocado una fuerte polémica.

-Si, una fake news, los marroquíes tienen la teoría de que te ganan o te ganan. Pero como el régimen marroquí muy pocas veces usa la verdad, nos encontramos ante un momentos en que si Goebbels, el ministro nazi de propaganda, levantara la cabeza se moriría del susto porque los marroquíes son más Goebbelianos que el mismo Goebbels. Es increíble, el presidente de la Unión africana es el presidente de Sudáfrica, uno de los países que apoya a la República Saharaui incondicionalmente. La OUA es fundada por la Republica Saharaui junto con otros países africanos. Con lo cual, es la organización que nos apoya incondicionalmente y que reconoce las fronteras heredadas del colonialismo español en el territorio saharaui, y es la que está señalando a Marruecos como culpable. Ha salido un comunicado presentado por el Reino de Lesoto apoyado por varios países entre los cuales está Sudáfrica, donde su presidente es el que preside ahora la Unión Africana y se trata de una mentira. Pero esta semana se celebró la cumbre de la Unión Africana y el presidente de la misma habló del tema, dijo estar preocupado por la situación de Marruecos y afirmó que la solución justa es la celebración, lo más urgente posible, de un referéndum bajo los oficios de las Naciones Unidas y la OUA.

-Has dicho antes que Marruecos intenta por todos los medios, que no se sepa que hay una guerra. Desde luego, lo estamos viendo porque es absolutamente descarada la censura informativa de los medios que no están informando. Acá en América Latina y en Argentina no están informando de lo que está pasando. Ocurre esto mismo en Europa. ¿Cómo estás viendo el tratamiento mediático del tema?

-En Marruecos, a nivel interno, la prensa marroquí no tiene Independencia. Nadie puede salir del discurso oficial, el que lo hace va a la cárcel. Y se cierra el periódico, ya lo hemos visto, hay muchos casos de esto. Ellos tienen aliados y tienen países que aparentemente son aliados, pero en realidad son chantajeados. El gobierno español está continuamente bajo el chantaje de Marruecos. Hay migración ilegal cuando quiere Marruecos, hay contrabando de hachís, Marruecos es el mayor productor y distribuidor de hachís en el mundo. Es verdad que el país se financia con el dinero de la droga. Y no solo esto, si realmente hay una fábrica de terroristas que encubre con el velo de islamita, esa es Marruecos, es una máquina de fabricar terroristas. Los de Sahel, gran parte de las facciones que están ahí, es un invento marroquí financiado por la droga marroquí. Hay que reconocer la habilidad de Marruecos de saber silenciar, de saber cambiar la verdad por la mentira con una facilidad asombrosa. Y que luego pretenden venderla, lo hacen con la prensa española, con la francesa, con su propia prensa, y en América Latina tiene políticos y periodistas que han comprado , por ejemplo, el presidente del Parlatino. Es patética la defensa a ultranza del régimen. El régimen del Marruecos es el régimen del terror, que vive en la Edad Media. En Marruecos no hay ciudadanos, hay súbditos que le tienen que besar la mano al Rey, mientras viven en la más tremenda miseria, mientras su Rey es la cuarta fortuna de África y uno de los hombres más ricos del mundo. Es totalmente absurdo.

-Hay una información que nos interesa comentar contigo que es la relación entre España y Marruecos. Está claro que España sigue reafirmando su relación carnal con Marruecos.

-El pueblo español no es amigo de Marruecos, sí lo son sus gobernantes y algunos políticos españoles, porque los pueblos de España saben que Marruecos es un enemigo, no lo es en cambio, Argelia. Marruecos es un vecino incómodo para todos sus vecinos. Recuerden que Argelia alcanzó la independencia en 1962. Aprovechan el momento de debilidad de cada país, es como el tema de su ocupación y agresión al Sáhara, en el momento en que Franco se estaba muriendo. Necesitan mantener a España débil para seguir obligándola a subordinarse a su propia política. Por ejemplo, cuando quieren negociar con España, lo vuelvo a repetir, surge el tema de la oleada de los inmigrantes, miles de inmigrantes pueden llegar en apenas una semana a Canarias, esto ocurrió hace dos semanas. Solo pararon el día anterior a la llegada del Ministro del Interior español, Grande Marlasca, a negociar con su homólogo marroquí. Está muy claro, es un chantaje. La única vez que España intentó salir de la presión o de la tenaza marroquí o franco-marroquí, y eso hay que reconocerlo independientemente de que no comulguemos con él, es en el último mandato de José María Aznar. Es la verdad, en su último mandato ha intentado salir de esa presión. ¿Y entonces qué pasó?: en las elecciones donde ya no salió el PP sino el partido socialista, hubo varios actos terroristas. ¿Quién es el autor? ¿Quién está detrás de esto? No lo sabemos, pero los autores reales, los que han cometido los atentados todos eran marroquíes, y todos tenían problema con las drogas. Y de la noche a la mañana se hicieron islamistas. No entiendo cómo uno se dedica a vender droga, vende y trafica y se hace islamista. Lo que queda claro es que Marruecos a España la mantiene presionada bajo el chantaje.

Transcripción: Julia Mottura

Foto de portada: Ecsaharaui

Comparte esto: Twitter

Facebook