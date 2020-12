Rusia: Empieza la vacunación contra el coronavirus en Moscú

La vacunación contra el coronavirus con el fármaco ruso Sputnik V ha comenzado este 5 de diciembre en Moscú.

Por el momento, se han abierto 70 puntos donde se puede recibir la inyección, pero las autoridades moscovitas prometen que 100 más empezarán a funcionar antes de fin de año.

La vacunación, que es gratuita y tiene carácter voluntario, se lleva a cabo en dos etapas y la segunda inyección se aplicará 21 días después de la primera.

Está disponible en un primer momento para los trabajadores de la salud, de la educación y de los servicios sociales, quienes deben registrarse en un portal especial. Para ser inoculada, una persona debe tener entre 18 y 60 años y no padecer enfermedades crónicas.

La inyección se suministra solo a los candidatos que no participaron en los ensayos clínicos de cualquier vacuna contra el coronavirus, no recibieron inoculaciones durante los últimos 30 días y no tuvieron infección respiratoria durante las últimas 2 semanas. La vacunación está prohibida para embarazadas y madres lactantes.

Tomado de RT/ Foto de portada: Maxim Shemetov / Reuters.

