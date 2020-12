Sindicato vasco LAB da su apoyo a la Central de Trabajadores de Cuba y denuncia nuevo intento de desestabilización en la Isla

En un comunicado, el sindicato vasco independentista LAB denuncia un «nuevo episodio de desestabilizar Cuba, que no tiene otro objetivo que no sea la de derrocar una revolución que durante mas de sesenta años no han podido derrotar con invasiones militares, atentados, y un criminal bloqueo económico», y envía su «solidaridad a la Central de Trabajadores de Cuba».

Ante los intentos de desestabilización política en Cuba

Durante estos últimos días estamos viviendo un intento de desestabilización política en Cuba por parte de un grupo que se hace llamar Movimiento San Isidro y que se ha convertido en centro de un nuevo show contrarrevolucionario, auspiciado y apoyado por el gobierno estadounidense.

Recibimos el bombardeo de los grandes medios de comunicación de que en el barrio de San Isidro de La Habana hay un grupo de personas en huelga de hambre y sed, donde reclaman la libertad del “artista” Denis Solís. Intentan hacernos creer que la detención de está persona se debe a que en Cuba se vulneran los derechos humanos y se persigue a los artistas y a quienes piensan diferente. Se trata una vez mas de crear un falso positivo contra la revolución Cubana.

La realidad sin embargo es muy diferente a lo que nos quieren hacer creer. Denis Solís González, presentado como un joven artista censurado, quien según alegaban estaba desaparecido después de ser detenido por la Policía. En realidad se encuentra sancionado a ocho meses de privación de libertad por el delito de desacato a las autoridades. Este ciudadano no presentó recurso de apelación contra la pena. El citado “artista” en un vídeo difundido en las redes sociales, reconoció tener vínculos con personas que han financiado actos violentos contra Cuba, como es el caso de Jorge Luis Fernández Figueras, acusado por la justicia cubana por pertenecer a un grupo terrorista radicado en Miami. Las grandes agencias de comunicación nos cuentan que este grupo de San Isidro está huelga de hambre y sed, pero sin embargo en sus directas en Internet se ve la entrada de agua, alimentos sin procesar como arroz, azúcar, frijoles, guisantes, café y maní en grano, así como cerveza y otros productos.

Estamos ante un nuevo capitulo del manual imperialista de desestabilización política. Desesperadamente intentan mostrar una imagen pacifista, como cuando vimos aquellas imágenes durante las llamadas guarimbas en Venezuela, donde jóvenes delincuentes, fueron financiados para realizar acciones vandálicas, incendiarias, incluso llegaron a linchar a revolucionarios de ese país que fueron quemados vivos en plena calle con el fin de amedrentar a la población y generar un caos total.

Desde el sindicato LAB denunciamos este nuevo episodio de desestabilizar el país de Cuba, que no tiene otro objetivo que no sea la de derrocar una revolución que durante mas de sesenta años no han podido derrotar con invasiones militares, atentados, y criminal bloqueo económico. Enviamos nuestra solidaridad a la Central de Trabajadores de Cuba y a todo el pueblo de Cuba. Seguiremos defendiendo la revolución Cubana en nuestro país y allá donde sea necesario. Cuba y su revolución tienen un aliado en el sindicato LAB y en el pueblo vasco.

Tomado de Cubainformación/ Foto de portada: LAB.

