Sputnik V podrá aplicarse en mayores de 60 años

Los mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus con la vacuna Sputnik V, que hasta el momento solo había sido aplicada a personas de entre 18 y 60, informó el ministro de sanidad ruso, Mijaíl Murashko, en declaraciones a la televisión pública nacional.

“No representa ningún riesgo para ese grupo etario”, aseguró Murashko, después de que su Ministerio aprobara cambios en las instrucciones de uso del medicamento desarrollado por el Centro Nacional Gamaleya.

De acuerdo con Página 12, el pasado viernes el director de dicho Instituto de Epidemiología, Alexandr Gintsburg, había anticipado que los especialistas no habían detectado nuevos efectos secundarios en los mayores vacunados con Sputnik V.

Días atrás, indica el reporte, Vladimir Putin admitió que no podía vacunarse porque su edad -68 años- no se lo permitía. A lo que añadió que atendía las recomendaciones de los especialistas rusos y por eso no se había puesto la vacuna, “pero lo haré sin falta cuando sea posible».

Rusia registró la primera vacuna contra el COVID-19 (Sputnik V) el pasado 11 de agosto. El fármaco se produce en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa y está compuesto por el adenovirus humano tipo 26, y el adenovirus humano recombinante del tipo 5. La vacuna se administra en dos dosis con un intervalo de 21 días.

Los últimos datos de la tercera fase de ensayos clínicos de Sputnik V mostraron una eficacia de más del 90 por ciento.

FP / RL / Foto de portada: AFP

