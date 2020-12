Stella Calloni: “El imperio preparó la recolonización, es un proyecto geoestratégico”

Stella Calloni, periodista especializada en temas de política internacional, conversó en el aire de Radio Gráfica acerca del contexto regional latinoamericano y su relación con las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Según Calloni, “las políticas de Estados Unidos para América Latina son comunes a los dos partidos, pero el problema más grave en este caso es que Donald Trump tiene como asesores a los cubano-norteamericanos de Miami, que han vivido de la persecución a Cuba y que han participado en todas las dictaduras de la región. Uno de ellos es Marco Rubio, el hombre que apoyó todo el grupo de tareas con el que trabajaba la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que alentaba el intento de ataque a Venezuela desde Cúcuta. Además, otro problema es que Trump es imprevisible y totalmente manejable, porque de política no sabe nada. Al rodearse de la derecha más fundamentalista que hay en Estados Unidos, es muy peligroso”.

Agregó, en referencia al espacio demócrata que lleva como candidato presidencial a Joe Biden, que “son lo mismo, pero vienen de la política. A Biden no lo maneja el lobby cubano-americano o el lobby judío. El problema no es que sean judíos o cubanos, el problema es que representan a la derecha más fundamentalista”.

“Es una derecha de personajes que no saben nada de política”

Respecto a América Latina, Calloni afirmó que “el imperio preparó la recolonización, es un proyecto geoestratégico. Ya no se puede hablar siquiera de derechas nacionales, porque coparon todas las coaliciones y alianzas, las han armado. Como la Alianza Cívica de Panamá, la coalición Cambiemos por acá. Surgen de una derecha que ya ni siquiera son las oligarquías tradicionales. Es una derecha de personajes que no saben nada de política. Personajes siniestros, empresarios surgidos en las propias entrañas de Estados Unidos. Son totalmente dependientes”.

Y finalmente, señaló que “somos el último bastión que les queda a mano, su patio trasero, no imaginan su vida sin el control de América Latina. No quieren presidentes amigos o asociados. Quieren el control total de los recursos, porque están perdiendo poder en muchos lugares del mundo, aparecieron dos potencias [por Rusia y China] rivales, y hay un mundo asiático que no está totalmente bajo su control. ¿Qué fue lo primero que hizo Jeanine Añez al asumir la presidencia? Trajo de nuevo a todos los organismos de expansión imperial, como la CIA, la DEA, todo lo que había sacado Evo Morales. Por esto no pueden tolerar elecciones libres, como las que sin duda ganaría el Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia“.

