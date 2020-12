Unión Europea debe respetar soberanía de Venezuela, reclama Rafael Correa

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, reclamó a la Unión Europea respetar la soberanía venezolana y criticó la postura de la UE de desconocer las elecciones parlamentarias que tendrán lugar el 6 de diciembre en la nación sudamericana.

Correa, en Caracas como veedor internacional para los comicios de este domingo, dijo que los líderes del bloque europeo pretenden ser rectores mundiales y no entienden que Venezuela es soberana y digna.

Según la publicación digital Aporrea, el exmandatario calificó de muestra del más puro eurocentrismo la actitud de la UE.

“Como no tuvieron tiempo de preparar una misión de observación, debido a que nos tienen que observar, había que retrasar las elecciones en Venezuela, rompiendo la Constitución, es una verdadera locura o si no amenazan de no reconocer el proceso electoral”, denunció desde la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).