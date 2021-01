Aumenta venta de armas en EEUU tras caos poselectoral

Estadounidenses han salido en masa a comprar armas ante el descontrol social en los últimos días del mandato de Trump, las protestas antirracistas y la pandemia.

Según reportó el sábado el diario norteamericano The Hill, el plan del nuevo Gobierno de EEUU, presidido por el demócrata Joe Biden, destinado a reformar las políticas para la compra de armas, así como las protestas raciales y la propagación del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, entre otros, han catapultado la venta de armas en el país.

Otros expertos, a su vez, atribuyen la demanda al miedo y la incertidumbre que generaron también las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

El informe señaló una cantidad récord de verificaciones de antecedentes en el último año, que, de acuerdo con los datos publicados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), alcanza los 39,6 millones de casos.

Aunque no hay datos oficiales sobre cuántas armas se venden exactamente en Estados Unidos, las verificaciones de antecedentes sirven como un buen indicador, indicó The Hill, citando a Adam Winkler, autor del libro ‘Gunfight: The Battle over the Right to Bear Arms in America’ (Tiroteo: La batalla por el derecho a portar armas en Estados Unidos, en español).

La violencia armada en EEUU no es algo nuevo; sin embargo, muchos culpan al ya expresidente estadounidense Donald Trump de la alta tasa de violencia vivida en el país por sus comentarios racistas y discriminatorios.

A finales de diciembre de 2020, el registro de armas de fuego subió un 40 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En 2016 (el último año de la presidencia de otro demócrata, es decir, Barack Obama) más de 15.000 personas perdieron la vida a consecuencia de tiroteos, tal y como indican estadísticas proporcionadas por la organización Gun Violence Archive (GVA).

Tomado de HispanTV / Foto de portada: AFP

