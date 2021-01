Cinco muertos tras incendio en fábrica de vacunas en India

Al menos cinco personas murieron y nueve fueron evacuadas del edificio en construcción que se incendió hoy en la sede del Instituto del Suero de la India, mayor fabricante mundial de vacunas.

No obstante el siniestro, la producción de las vacunas Covishield contra la Covid-19 no será afectada, afirmó a la agencia Press Trust of India el director general de la referida institución, Adar Poonawalla.

Covishield es una de las dos vacunas utilizadas por la India en la campaña nacional de inmunización contra el coronavirus SARS-CoV-2, que origina la pandemia de Covid-19.

El inmueble siniestrado está a un kilómetro de la unidad de fabricación de Covishield, que desarrolló la Universidad de Oxford y la compañía AstraZeneca. En los pisos donde se produjo el fuego no había maquinaria ni instrumentos importantes, acotó la fuente.

El viceministro jefe de Maharashtra, Ajit Pawar, dijo que el gobierno estatal ordenó una investigación sobre el incendio, que fue controlado en dos horas por 15 camiones cisterna.

Tomado de PL/ Video RT/ Foto de portada: EFE

