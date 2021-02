Cinco razones por las que sería un grave error apresurar el proceso de los candidatos vacunales en Cuba

Por Amilcar Perez Riverol∗

Me parece urgente explicar por qué, aunque las cifras de las últimas semanas, este récord de 1012 confirmados en un día, asustan, la solución no está en exigir como sociedad que se violenten las etapas de evaluación de los candidatos vacunales, y mucho menos su aplicación prematura.

Les dejo 5 razones por las que sería un grave error y se entienda que no es capricho de la ciencia o de los científicos. Que no es apenas por cuidarla. Se trata de cuidarnos a todos.

Aplicar una vacuna sin haber completado las etapas mínimas indispensables para conocer su perfil de seguridad y eficacia solo conseguiría:

1. Exponernos a reacciones adversas graves y por tanto arriesgar la salud de las millones de personas sanas a las que fuese aplicada.

2. En caso de baja eficacia, su aplicación masiva causaría un efecto contrario al deseado–potenciaría los contagios– pues crearía una falsa sensación de protección.

3. Echaría por tierra todo el trabajo de meses. Cada una de las etapas de evaluación son necesarias para corregir fallos y optimizar diferentes variables: formulación, dosis, esquema de inmunización, población diana.

4. Una vacuna de eficacia sub-óptima contribuiría a seleccionar variantes con mayor capacidad de evasión del sistema inmune que podrían causar rebrotes mayores y más casos de reinfección.

5. Impactaría negativamente la confianza no solo en esta, sino en las vacunas en general, disminuyendo potencialmente la adhesión a la vacunación en la sociedad.

La solución definitiva, es aplicar una vacuna, propia o comprada, EVALUADA Y APROBADA para su uso.

Mientras esa opción no esté disponible, la alternativa es aplicar medidas de mitigación/contención con el rigor que exija el estado actual y las tendencias de los indicadores epidemiológicos. Presionar por la aplicación de candidatos que no atienden aún los requisitos mínimos para su aprobación, NO ES LA SOLUCIÓN.

∗Biólogo cubano

Tomado de perfil de Revista Alma Mater

