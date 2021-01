Cuba: Una inclusión infame (II)

José Luis Méndez Méndez / Especial para Resumen Latinoamericano





El insertar nuevamente a la República de Cuba, en la certificación de país patrocinador del terrorismo, sería tan falaz, que pocos argumentos podrían esgrimir las autoridades estadounidenses para darle un barniz de credibilidad. En estos informes se esgrime la supuesta falta de cooperación de Cuba para combatir al terrorismo, ejemplos sobran para rebatir esta falaz acusación. Analistas e investigadores de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, no pudieron ignorar la contribución de la Isla a enfrentar ese mal global. En su informe titulado Research Study. International and Transnational Terrorism: Diagnosis and Prognosis de abril de 1976, estimó: “Con la excepción del memorando de entendimiento respecto a los secuestradores de aviones y barcos, que fue firmado por los Estados Unidos y Cuba en 1973, para la rápida extradición de categorías específicas de terroristas, la respuesta internacional al terrorismo ha sido relativamente débil e inefectiva”.



Esta evaluación de esa agencia norteamericana contrasta con la actitud de las administraciones a lo largo del tiempo. Durante cuarenta años, entre 1960 y 2000, fueron secuestradas en Cuba y llevadas a los Estados Unidos, 49 aeronaves, de estas 37 civiles. En total se registran 54 actos de piratería de ese tipo. De todos los aviones secuestrados hacia territorio norteamericano, solo el 34 % ha sido devuelto a Cuba, es decir 16 de 49.



En febrero de 1998, la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU, condenó en Ginebra la utilización de mercenarios en la realización de actos terroristas en Cuba al considerar que ponía en peligro el derecho humano principal y esencial de los cubanos que es el derecho a la vida.



La publicación en abril de ese año por el Departamento de Estado de Estados Unidos de su informe anual sobre el comportamiento del terrorismo en el mundo durante 1997, colocó una vez más para sorpresa de la humanidad a Cuba entre los entonces siete países supuestamente patrocinadores del terrorismo, aunque no tuvo otra alternativa, ante la inequívoca realidad, que admitir que no ha participado en ningún acto terrorista.

Dos meses después, en junio, una delegación del Buró Federal de Investigaciones, FBI, visitó Cuba donde recibió abundante y verídica información sobre el accionar terrorista de organizaciones anticubanas en Estados Unidos, conocieron planes e intenciones en curso, pero nada aconteció, los criminales no fueron molestados.

El 12 de septiembre siguiente, varias personas que recopilaban información para conocer, prevenir y evitar los actos de terror desde Estados Unidos fueron detenidos, juzgados en un juicio parcializado, en un medio hostil y condenados injustamente a enormes penas.

Es decir que el país agredido durante décadas deviene en patrocinador del terrorismo por la voluntad omnímoda de Estados Unidos y consecuentemente se le intentan aplicar medidas de todo tipo que a su vez generan terror contra más de once millones de cubanos al ser amenazados por un sistemático y globalizado bloqueo por más de medio siglo.



El 30 de abril de 2001, Cuba volvió a ser certificado como país terrorista en particular por el supuesto pretexto de dar abrigo a personas perseguidas por Estados Unidos. A todos estos falsos argumentos, las autoridades cubanas dieron una meridiana y oportuna respuesta.



Un ejemplo de la manipulación de calificar a Cuba como país patrocinador del terrorismo es que de 25 iniciativas anticubanas en el Congreso de los Estados Unidos, entre diciembre de 2001 y abril de 2002, en 14 de ellas se hacía mención a esa condición para justificar la aplicación de acciones de castigo.

El Estado cubano dio pronta y efectiva respuesta a la convocatoria de la ONU del 28 de septiembre de 2001, que solicitó a los Estados miembros informar sobre las medidas para enfrentar al terrorismo. Según lo previsto en el párrafo dispositivo 6 de la Resolución 1373 (2001) aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Las autoridades cubanas establecieron, como siempre lo ha hecho, que aboga por una cooperación internacional verdaderamente eficaz, que permita prevenir y combatir todos los actos de terrorismo, eliminar sus causas, asegurar la aprehensión, el enjuiciamiento o la extradición de los autores, organizadores y patrocinadores de actos y acciones terroristas, así como de todos aquellos que las apoyan o financian.

También apoya y participa en la cooperación internacional contra el terrorismo internacional basada en un marco de legitimidad internacional, en el respeto irrestricto de los principios del Derecho Internacional y de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el pleno respeto de los derechos humanos, en particular, del derecho a la vida. Varias agencias estadounidenses pueden dar fe de la colaboración puntual que han mantenido con sus pares cubanas, para enfrentar al terrorismo.

El 29 de noviembre de 2001, Cuba presentó al gobierno norteamericano una propuesta de Programa Bilateral de lucha contra el terrorismo, reiterada el 3 de diciembre del mismo año. El 12 de marzo de 2002 y el 17 de diciembre de ese año. Más de un año insistiendo para establecer una seria y efectiva agenda de seguridad bilateral. A todas estas propuestas cubanas la administración republicana de George W. Bush, dio una incongruente, vana y sin fundamento respuesta negativa.

Esta actitud diligente y expedita del gobierno cubano para combatir al terrorismo ha sido silenciada por los controlados medios masivos de comunicación dentro y fuera de Estados Unidos.

En lo interno Cuba incrementó el rigor de las leyes para sancionar los actos de terror. Se legisló con rapidez para crear más instrumentos específicos para la lucha contra el terrorismo del cual el país tiene una abundante y sedimentada experiencia por enfrentarlo durante más de seis décadas.

El 21 de mayo de 2002, cuando el Departamento de Estado publicó una nueva lista mundial de países terroristas, Cuba volvió a figurar como patrocinador. En el informe se relacionaban a las organizaciones terroristas —versión Estados Unidos— más criminales en el mundo, pero ninguna de las anticubanas, ni sus miembros fueron incluidos. No aparecieron ni Luis Posada Carriles, ni Orlando Bosch Ávila, ni otros cientos, que reciben abrigo en su territorio, no obstante el reclamo de varios países para ser juzgados por delitos cometidos, algunos de lesa humanidad, aún impunes. Ha sido un caso de terrorismo doméstico, una amenaza interior que han tolerado más de doce administraciones.



Si existiera alguna duda sobre esta afirmación, acuden en su aval, datos inobjetables que confirman, que dentro del territorio norteamericano esos terroristas anticubanos resguardados allí han ejecutado 330 actos de terror, todo consumados. Así por ejemplo en Miami, se produjeron 204; en New York, 81 y en New Jersey 15, por solo citar aquellas de mayor incidencia. En diez ciudades estadounidenses esos criminales han actuado con total impunidad, causando muerte, daños y pánico.



Las leyes antiterroristas estadounidenses promulgadas en 1996 y después del 2001, prevén severas sanciones económicas para los países que supuestamente apoyan al terrorismo, el incluir a Cuba en sus certificaciones es una forma de justificar y perpetuar el criminal bloqueo, recrudecido en tiempos de pandemia.



Las autoridades cubanas han propuesto, en reiteradas ocasiones, a las norteamericanas la cooperación para enfrentar también al narcotráfico y al tráfico de personas, pero no han recibido respuesta para poder encauzar esos esfuerzos.



En el orden internacional Cuba coopera con todos los organismo especializados de la ONU, que enfrentan el terrorismo, firmó todos los protocolos de esa organización para enfrentar jurídicamente al terrorismo y ha accedido a los inspecciones a los laboratorios que elaboran sustancias químicas.



La OPAQ, Organización para la Prohibición de Armas Químicas inspeccionó dos instalaciones en Cuba donde se elaboran productos químicos orgánicos y certificaron en sus conclusiones que se cumple satisfactoriamente con las cláusulas del convenio que veda el empleo de elementos químicos en la producción de armas.



El entonces director general de la OPAQ, Rogelio Pfirter, expresó que ambas comprobaciones evidenciaron la veracidad de los datos entregados por las autoridades cubanas sobre sus actividades. Cuba es desde 1997, uno de los 157 Estados que integran la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, producción y el Empleo de Armas Químicas y Pfirter concluyó: “Contamos con la absoluta cooperación cubana”.



Los pretextos para las mentiras han variado durante años, pero el objetivo de “certificar” es el mismo: perpetuar la agresión contra Cuba.





Foto de portada: Ernesto Mastrascusa/ EFE

Vea también:

Cuba: Una inclusión infame

Comparte esto: Twitter

Facebook