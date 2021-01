Denuncia central sindical uruguaya restauración neoliberal que daña a sectores vulnerables

El secretario general de la central sindical uruguaya compuesta por el Plenario Intersindical de Trabajadores y la Convención Nacional Trabajadores, conocida como Pit-Cnt, Marcelo Abdala, declaró que 2020 exhibió “la peor cara del capitalismo” y del gobierno ante los sectores más desprotegidos de la sociedad.

En un mensaje al concluir el año recriminó a la actual coalición gobernante de derecha, por la falta de respuestas y soluciones en apoyo de cientos de miles afectados por el impacto económico de la Covid-19.

Abdala resaltó que “la pandemia expulsa gente del trabajo, con un gobierno que llega para procesar un ajuste feroz contra los más vulnerables”, y lamentó que nunca fuera “contemplado, ni siquiera contestado” la solicitud del Pit-Cnt acerca de un ingreso básico de emergencia para los trabajadores afectados por la situación sanitaria.

Abundó, además, que la pandemia exacerbó las desigualdades existentes en el capitalismo, porque “no es lo mismo un hogar pudiente donde quien no trabaja tiene el ‘colchón’ necesario para vivir, que otro en que si la gente no trabaja, no come”, según un reporte de la agencia Prensa Latina.

Abdala dijo que he ahí la razón por la que "salimos urgentemente a reclamar un ingreso básico en la emergencia para feriantes, vendedores ambulantes, artistas y todo aquel que vive del circulante, pero el gobierno sigue caprichosamente aferrado a no considerarlo".

En contraste, añadió, que una vez más quedó claro que el movimiento obrero y las organizaciones sociales “son las que sacaron la cara por los que quedaron a la intemperie”.

El dirigente sindical lo ejemplificó con la interacción del Pit-Cnt con las ollas populares, “reflejo de una ética que no pasa por declaraciones públicas, sino en la práctica: la unidad y la solidaridad”.

Respecto a 2021 vaticinó que es el año de las firmas para el plebiscito revocatorio de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, considerada por el opositor Frente Amplio como el programa de restauración neoliberal, que daña, en primer lugar, al pueblo trabajador.

LG / RL / Foto de portada: Xinhua/Nicolás Celaya

