Denuncian a plataforma Zoom hasta que Cuba pueda participar

Zoom se popularizó a lo largo de abril de 2020 y es utilizada en tiempos de Covid-19 para realizar eventos online, videollamadas y reuniones virtuales dadas las restricciones que impone la pandemia. Esta plataforma pasó de tener 10 millones de usuarios activos en 2019, a más de 300 millones, a finales de abril del 2020.

A pesar del éxito mundial, el uso de Zoom ha sido prohibido por múltiples gobiernos y empresas debido a los riesgos de privacidad y seguridad que entraña. En noviembre de 2020, Zoom admitió a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos que había engañado a los consumidores desde 2016 por medio de una serie de aseveraciones falsas acerca de la criptación de las llamadas y seguridad de los videos, y que había en secreto instalado programas en los aparatos de los usuarios.

El politólogo argentino Atilio Boron ha denunciado en días recientes la imposibilidad de acceso a la plataforma Zoom por parte del pueblo cubano debido a la existencia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra el país y recrudecido por la administración Trump.

«Comunico a quienes me están contactando PARA PARTICIPAR EN VIDEO-CONFERENCIAS U OFRECER CHARLAS QUE NO ACEPTARÉ NINGUNA INVITACIÓN que utilice la plataforma ZOOM. Solo revertiré esta decisión cuando ZOOM permita que los usuarios de CUBA también puedan usar esa plataforma. Es criminal que en medio de la pandemia, que limita la capacidad de las personas a reunirse, estos canallas sigan las órdenes de Washington e impidan el uso de su plataforma comunicacional. No seré cómplice de esa felonía y les pido a ustedes que adopten el mismo criterio. Gracias», aseveró el destacado politólogo en sus redes sociales y haciendo un llamado a que otros usuarios también denuncien los alcances del bloqueo que pesa sobre Cuba hace seis décadas.

A esta iniciativa se suman comunicadores, profesionales y activistas de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Venezuela, Chile, Uruguay y España.

