El gobierno alemán deja de reconocer a Guaidó como «Presidente interino» de Venezuela

Was hat sich @AuswaertigesAmt die letzten Wochen gesträubt & verbale Nebelkerzen geworfen. Doch heute wurde die Katze dann doch aus dem #BPK-Sack gelassen: 🇩🇪 folgt dem Rat der EU & erkennt #Guaido nicht mehr "Interimspräsidenten" an. Back to Völkerrecht! #FELICITACIONES pic.twitter.com/ODa3fWqhcZ