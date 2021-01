Elecciones 2021 en Perú: Candidatos a la presidencia rechazan posibilidad de indultar a Alberto Fujimori

Los postulantes a la presidencia Daniel Urresti, Daniel Salaverry y Julio Guzmán adelantaron que de llegar al máximo cargo fue la Nación en julio de este año, no indultarían al padre de Keiko Fujimori, quien propuso esto en una reciente entrevista.

En su primera entrevista ante un medio de comunicación, como candidata a la Presidencia de la República en las elecciones 2021, Keiko Fujimori indicó que en su eventual gobierno indultará a su padre, el expresidente Alberto Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular señaló que, de no ser elegida como presidenta del Perú, le solicitará al nuevo mandatario que se elija en los comicios generales 2021 que indulte a su progenitor.

«Después de lo que nos ha tocado vivir, yo estoy a favor de un indulto a mi padre. Y prefiero decirlo así, abiertamente, como también lo dije abiertamente cuando estuve en contra apostando por la vía legal y constitucional», declaró a Cuarto Poder.

Su pedido ante cámaras tuvo una reacción inmediata en los candidatos con los que disputa el sillón presidencial. El primer en manifestarse fue el congresista y candidato presidencial por Podemos Perú, Daniel Urresti, quien se dirigió al resto de postulantes con el propósito de que se firme un acta para que no se otorgue el indulto al expresidente Alberto Fujimori, quien actualmente cumple una condena por 25 años.

“Estimados George Forsyth, Julio Guzmán, Verónika Mendoza, César Acuña, Yhonny Lescano, Hernando de Soto, Daniel Salaverry, Alberto Beingolea, fijen día y hora para firmar un acta de compromiso público para no indultar a Alberto Fujimori. Estoy seguro de que en esta batalla no tendremos diferencias”, expresó en sus redes sociales.

El también investigado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos indicó que él ya anunció mediante sus redes que no liberará al exjefe de Estado, por lo que invoca al resto de aspirantes a la presidencia de la República que tomen la misma decisión. “Estimados compatriotas, ustedes con sus votos pueden evitar que Alberto Fujimori vuelva a las calles como si nada hubiera pasado”, agregó.

Otro candidato que se pronunció ante el planteamiento de Keiko Fujimori fue Daniel Salaverry, candidato presidencial de Somos Perú. Según consideró el expresidente del Congreso, el cambio de decisión de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por indultar a su padre Alberto Fujimori, se debe “un claro cálculo político”.

En ese sentido, Salaverry recordó que, anteriormente, la lideresa del fujimorismo no estaba a favor de promover un indulto para su padre debido a un temor porque “le quite el partido”. “Es una posición y una declaración (la de Keiko Fujimori) con un claro cálculo político. Hace unos años, decía: ‘si lo indulto me quita el partido, entonces, me conviene dejarlo adentro, me conviene que se revierta el indulto y que regrese a la cárcel”, declaró el último lunes en ATV.

Asimismo, dijo que ahora que inició la campaña para los comicios del 11 de abril, Keiko Fujimori buscaría “el voto duro del fujimorismo”, por lo que su única bandera sería promover la excarcelación de Alberto Fujimori. “Ahora que está en campaña y que apela, solamente, al voto duro del fujimorismo dice: ‘no, más bien ahora me conviene indultarlo si es que llego’, pero ¿es la única propuesta que le tiene al país? La única bandera con la que va Keiko Fujimori es: ‘yo quiero ganar para indultar a mi padre’”, señaló.

Salaverry fue enfático en adelantar que, en caso de llegue a la presidencia este 28 de julio, no dará el indulto al exdictador porque “no le corresponde” hacerlo. “A mí que no me pida eso (que indulte al expresidente Alberto Fujimori) porque no lo voy a hacer. Para nada (lo indultaría), porque me parece que no le corresponde. Está pagando por unos delitos de los que el Poder Judicial ha determinado que es culpable, y yo siempre he dicho que, nos guste o no nos guste, tenemos que acatar las decisiones del Poder Judicial”, aseguró.

Por su parte, Julio Guzmán, candidato y líder del Partido Morado, aseguró que de llegar a la presidencia de la República este 2021, tampoco indultaría al exmandatario Alberto Fujimori. Sobre la consulta, sostuvo que solo evaluaría la posibilidad si es por gracia presidencial, pero que aún siendo así existe “un problema ético”, por lo que indultar a Fujimori solo sería “un insulto a todos los peruanos”.

“Al margen del tema legal si es posible o no (indultar a Alberto Fujimori). Acá hay un problema ético. El indulto al señor Fujimori es un insulto a todos los peruanos y lo que me preocupa es que cuando han estado muriendo miles de peruanos (…) aparece una candidata (Keiko Fujimori) que pone en agenda el indulto a su papá”, declaró este lunes 18 de enero durante una entrevista en Canal N.

Para el líder morado, la decisión de Keiko Fujimori, de excarcelar a su padre “es egoísta”, ya que está poniendo “a su familia por encima de los peruanos”. “Me sorprende porque la señora Keiko Fujimori se ha disculpado hasta tres veces, pero solo se disculpa en campañas electorales. La disculpa viene cuando cometes un error y reflexionas, y pides perdón en cualquier momento, pero Keiko Fujimori siempre escoge una campaña presidencial para disculparse”, añadió.

De momento, candidatos a la Presidencia de la República como George Forsyth, Verónika Mendoza, Yonhy Lescano o Hernando de Soto, no se han pronunciado sobre lo propuesto por la lideresa de Fuerza Popular el fin de semana.

Es importante resaltar que en octubre del 2018, la Corte Suprema de Perú anuló el indulto concedido en diciembre del año anterior a Alberto Fujimori. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema consideró que el indulto que había concedido el expresidente Pedro Pablo Kuzcynski (PPK) carecía de efectos jurídicos y también ordenó la búsqueda y captura del expresidente peruano para que ingrese en prisión.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Fuente: La Mula Perú/ Foto de portada: Archivo T13.

Comparte esto: Twitter

Facebook