Estados Unidos: ¿Quién es el hombre con cuernos que lideró la irrupción en el Capitolio?

Su nombre es Jake Angeli también conocido como el “QAnon Shaman”. Es parte de ese movimiento que afirma, entre otras cosas, que el presidente Trump estaría liderando una batalla épica de forma secreta contra el “Estado Profundo” (Deep State) norteamericano que intenta asestarle un golpe de estado.

El movimiento asegura que en esa conspiración serían participantes varios demócratas, actores y personajes de la política como los Obama, Clinton y hasta George Soros, donde además muchos de ellos son caracterizados como pedófilos, caníbales y adoradores satánicos.

Volviendo a Jake Agneli, fue visto en las protestas violentas fuera de la Oficina de Elecciones del 4 de enero en Maricopa, Phoenix, también ha participado de actos durante la campaña de Trump en varias ocasiones, y este miércoles fue hasta el hemiciclo del Senado y gritó: Make America Great Again, la principal consigna de campaña de Donald Trump.

Pueden ser unos delirantes pero lo cierto es que ya tienen una congresista: Marjorie Taylor Greene una empresaria republicana de Georgia que ganó en las últimas elecciones su banca y públicamente apoya las teorías de Qanon. Greebe hizo campaña con videos donde afirmaba querer «Salvar América, frenar al socialismo» y aparecía disparando ametralladoras y señalando a China como un peligro.

Como señala Nathaniel Flakin en un artículo de Left Voice «Durante la crisis, millones de personas han caído en la pobreza , mientras que los multimillonarios han visto aumentar su riqueza . ¿Cómo puede ser eso posible en un sistema donde la gente controla el poder político, es decir, una democracia? Claramente, algo está muy, muy mal (…) Desde mi perspectiva como comunista, de hecho hay una pequeña camarilla de personas que controlan el mundo. Hay una especie de conspiración, simplemente no está oculta en absoluto. Puedes abrir cualquier periódico y leer sobre la pequeña cantidad de personas que controlan la riqueza del mundo. No tienen apretones de manos secretos ni rituales religiosos. No se requiere investigación en internet, más allá de las listas de fácil acceso de Forbes u otras publicaciones. La gran conspiración que busca QAnon es en realidad la clase capitalista«.

Tomado de La Izquierda Diario/ Foto: Agencias.

Vea también

Comparte esto: Twitter

Facebook