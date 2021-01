Expertos chilenos desmienten a ministro de Salud sobre Covid-19

Varias voces de la comunidad científica chilena criticaron este martes al ministro de Salud, Enrique Paris, debido a sus afirmaciones acerca de la «alentadora» situación que se vive en el país frente a la pandemia de Covid-19.

Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico (Colmed) en la capital, Santiago, partió por dudar de lo que Paris llamó una «estabilización» de las cifras en la Región Metropolitana. «No estoy de acuerdo con el término de estabilización, es muy precoz la situación para hablar de eso (…) Hay que mirar las cifras con cautela», dijo la doctora.

Crispi también se pronunció sobre lo dicho por el ministro este lunes, las «cifras alentadoras» que según Paris, hicieron no considerar la cuarentena. «Cifras alentadores suena como muy buen escenario y no estamos en un buen escenario (…) La situación no es alentadora, hay que tener cuidado con el mensaje que se da a la ciudadanía», afirmó.

En este sentido, la doctora pidió al Gobierno que reconsidere la opción de la cuarentena, especialmente cuando el sistema hospitalario en cuanto a camas de cuidados intensivos se encuentra, en la región, en un 80 por ciento de capacidad. «Creo que es una situación razonable que el Gobierno va a tener que evaluar en los próximos días», dijo.

Por su parte el académico de la Universidad de Chile, Cristobal Cuadrado, enfatizó que «la situación en la Región Metropolitana está muy lejos de ser alentadora».

En términos similares reaccionó el médico Patricio Meza, vicepresidente de Colmed. El doctor se mostró alarmado por el mensaje que llega desde el Ministerio de Salud (Minsal). «Palabras como las de ayer nos preocupan porque estamos en un escenario donde, por un lado se están dando permisos para ir de vacaciones, otro ministro discutiendo volver a clases y otro ministro dice que hay un panorama alentador», dijo.

«La comunicación de riesgo es muy errática y la comunidad no lo entiende como tal» agregó Meza, poniendo en duda la eficacia de lo que se ha llamado «comunicación de riesgo».

Meza coincidió con la doctora Crispi al sugerir que «es el momento hoy de tomar medidas bien estrictas, que nos permitan de forma categórica disminuir el número de contagios».

Chile acumula más de 677.000 casos de Covid-19, con unos 24.400 pacientes activos con la enfermedad, 3.400 de ellos confirmados este lunes. Han fallecido más de 17.500 personas, con 26 decesos durante las últimas 24 horas.

Tomado de Telesur/ Foto de portada: EFE

Comparte esto: Twitter

Facebook