Honduras: «Las autoridades dan cátedra de ineptitud y fomentan una crisis epidemiológica»

Por Heidy Dávila

Fuertes críticas hacia el gobierno y empresarios por no asumir con responsabilidad el manejo de la covid19, denota ineptitud y está provocando una crisis epidemiológica, es el criterio del doctor Carlos Umaña, presidente de Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula.

Los profesionales de la medicina advierten que el personal médico está sobrepasado por el alto número de casos después de las fiestas de fin de año y la negativa de las autoridades a cerrar por no afectar la economía, según datos no oficiales dos o tres integrantes de los hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas se enferman del virus y otros han fallecido.

El Colegio Médico de Honduras, pidió a los políticos que si cierran desde este 27 de enero por al menos 21 días aun tendrían tiempo de realizar sus campañas políticas, para evitar un pico o una ola agresiva de muertes o que en febrero se tenga que limitar la circulación y la posible cancelación del proceso electoral que generaría descontrol y protestas.

Según los integrantes del Colegio Médico este es el momento de parar esas decisiones erróneas, tomadas con falta de ética y rigurosidad científica, y las autoridades estatales y la empresa privada tendrían que reaccionar. Esos 21 días esperan que se controle el índice de casos para que la población no vaya a pedir a gritos un cierre.

Para reducir las muertes que según dicha organización se mantiene una tasa del cuatro por ciento de mortalidad y no los datos que no son confiables del observatorio Covid19honduras.org que documenta más de 142 mil casos, hay al menos 3 mil 400 muertes.

El doctor Carlos Umaña, del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, explicó a pasosdeanimalgrande.com que en este momento están enfrentando una situación muy difícil, donde dos o tres médicos de clínicas y hospitales, privadas y públicos están siendo infectados en la atención de pacientes, debido a que la carga viral es de pacientes asintomáticos y sintomáticos.

Según Umaña en una semana y media 27 médicos dieron positivos en la zona norte, “y el discurso de las autoridades sobre la vacuna le han hecho creer a las personas cosas que no son ciertas porque los ha llevado a relajarse, el medicamento no está diseñado para que a usted no le dé coronavirus sino para evitar que sea tan fuerte empezando por la neumonía que es lo que más afecta, pero los demás síntomas sí estarán».

También agregó que la llegada de la vacuna es una mentira “ya que estamos a expensas de la mendicidad internacional, el único convenio que se tiene con certeza es el que hizo el Seguro Social con la compañía ASTRAZENECA, con la cual a finales de abril si es aprobada, sería enviada para los que están más expuestos como el personal de salud y personas de alto riesgo”.

Según explicó los demás tendrán que esperar, el mecanismo COVAX solo va a ofrecer 20 por ciento a los países pobres y el 80 por ciento es una negociación que debe hacer el Estado, entonces para el primer año menos de la mitad serán vacunados y hasta el 2022 con mucha suerte se puede abarcar unos tres o cuatro millones de personas , ya que es un proceso muy delicado.

Umaña advirtió que es un error no imponer medidas, “sobre ellos va a pesar las muertes, este es un pueblo rebelde y con bajo nivel educativo y las autoridades que dan cátedra de ineptitud, fomentan una crisis epidemiológica porque es una necesidad restar el número de personas y a los médicos sí les interesa salvar las vidas”.

El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas ONU, António Guterres, calificó la pandemia como «una crisis humana», y los países deben abordar las medidas con un enfoque más cooperativo, global y basado en los derechos humanos.

También este 27 de enero pasado, médicos del centro de Triaje de Sabá, en el departamento de Colón abandonaron las instalaciones y publicaron un comunicado anunciando a la comunidad que esperan los comprendan, pues el equipo lleva meses sin recibir el salario y las condiciones necesaria para evitar más casos.

