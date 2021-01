«La mayoría de la comunidad cubana en el exterior tenemos nuestra familia allá y que no nos la toquen, que la vamos a defender»: Virgilio Ponce

Por Carlos Rafael Diéguez /Radio Miami TV

A unas horas de terminarse el fatídico año 2020, conversamos desde RadioMiamiTv y Pazamor, con Virgilio Ponce, un cubano probado en todas las lides en defensa de la Cuba de siempre. Nuestra primera parte, no defiende la verdad de Cuba, no, la muestra, porque la verdad de Cuba está ahí es cierta y verdadera y si alguien no la cree que la viva como los cubanos de la isla y otros muchos cubanos que cuando la visitamos, vamos y la miramos desde el corazón, porque en Cuba aprendimos de la cultura de la resistencia y de compartir lo poco y lo mucho con los demás. En esta primera parte de apenas 11 minutos, en una conversación espontánea, entre dos amigos abordamos la grandeza de Cuba, de la tierra que nos vio nacer en el punto de arribar al día luminoso y victorioso del primero de enero del 2021.

EEUU se dispone a incluir de nuevo a Cuba en la lista de países que amparan el terrorismo. Virgilio Ponce, destacado miembro de la comunidad cubana en Francia, reflexiona en Radio Miami TV acerca de que, «cuando el mundo debería centrase en atajar la pandemia, el gobierno de EEUU solo mira en hacerle más daño a Cuba, para quedar bien con ese grupo compuesto por lo más inhumano y primitivo de personas que un día salieron de nuestra tierra» hacia Miami.

Pero -sentencia- «no nos van a hacer doblar las piernas, Cuba tirará para adelante, con lo que tengamos, algunos desertaran e irán a decir al amo lo que él quiere oir, pero la mayoría del pueblo cubano no«. Sobre la emigración, asegura, «la mayoría en el exterior tenemos nuestra familia allá, y a esa gente que no nos la toquen, que la vamos a defender».

Tomado de Cubainformación/ Foto de portada: Twitter

Comparte esto: Twitter

Facebook