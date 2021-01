Mensaje de presidente uruguayo por año nuevo desata protestas

El legislador por el Frente Amplio, Gerardo Núñez reprochó al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el reconocimiento hecho “a los uruguayos que la están pasando mal”, en un mensaje de despedida del año 2020, pues “con reconocimiento no vive una familia”.

Núñez escribió en la red social Twitter: «Presidente, los uruguayos que están pasando mal no necesitan ‘reconocimiento’, lo que necesitan es que no suban las tarifas, que no caiga el salario, que se apoye a las ollas populares, a los merenderos, y que genere puestos de trabajo”, según refiere la Agencia Prensa Latina

Presidente, los uruguayos que están pasando mal no necesitan "reconocimiento", lo que necesitan es que no suban las tarifas, que no caiga el salario, que se apoye a las ollas populares, a los merenderos, y que genere puestos de trabajo. Con reconocimiento no vive una familia. — Gerardo Nuñez (@gera_nunez1001) December 30, 2020

El presidente Lacalle Pou dijo en su comunicación que 2020 no fue el que soñó, pero que el equipo de Gobierno hizo todo lo posible. Agradeció a trabajadores de la salud, docentes, policías y militares, y a la población por su compromiso. Dijo que en 2021 no dará a un uruguayo por perdido.

Sin embargo, 2021 comenzó con un segundo aumento de precios en nueve meses, decretado por el gobierno en combustibles, electricidad, agua, telefonía móvil e internet, dijo el diputado comunista Gerardo Núñez. A la par, el presupuesto quinquenal recién aprobado por mayoría oficialista en el parlamento introdujo rebajas salariales en distintos sectores laborales, principalmente en empleados estatales.

Así quiere el presidente Lacalle un año mejor para los uruguayos, a quienes exhortó a que en 2021 puedan “pagar la olla, conseguir un laburo, llegar a fin de mes y puedan criar a sus hijos de la mejor manera posible”.

A la también joven diputada Micaela Melgar le llamó la atención el mensaje del presidente y señalo que armó una pieza comunicativa informal desde su despacho de la Torre Ejecutiva en tono casual “para decirnos nada sobre ninguna cosa, pero mandó saludos a quien la pasa mal, lo cual pasa de ser indignante”.

Unos 300 mil uruguayos que viven de la economía informal sin cobertura de seguridad social, son los que más padecen el impacto de la pandemia de la Covid-19, y para quienes el Frente Amplio y el movimiento sindical abogan por una renta básica temporal de contingencia sanitaria.

LG / RL / Foto de portada: Estefanía Leal

