¡No más ZOOM!

Por Atilio Borón

Esta plataforma de video conferencias no puede ser usada en Cuba. La derecha y el imperialismo dicen que “Cuba no quiere abrirse al mundo”. La realidad es que condenan a la isla al ostracismo informático. Ver el anuncio oficial de Zoom en la imagen adjunta en donde se advierte explícitamente que Cuba, junto a Irán, Corea del Norte, Siria y la región de Crimea en Ucrania no pueden acceder a los servicios de Zoom.

En consecuencia, para tus videoconferencias utiliza JITSI MEET que no bloquea a Cuba, no tiene límite de participantes y tampoco necesitas abrir una cuenta.

¡Repudia el bloqueo, no seas cómplice de este crimen que hace más de 60 años viene perpetrando el gobierno de Estados Unidos y que tiene a Zoom como uno de sus ejecutores.!

Tomado del Blog de Atilio

