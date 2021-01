Reclaman en Francia fin del bloqueo estadounidense contra Cuba

Asociaciones de solidaridad, sindicatos y ciudadanos franceses realizan hoy una movilización en esta capital para exigir el levantamiento inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

El acto convocado en la plaza Jacques Rueff, frente a la torre Eiffel, saluda el aniversario 62 del triunfo de la Revolución Cubana y condena la inclusión -por la administración del ahora expresidente Donald Trump- de la isla en la unilateral lista de países patrocinadores del terrorismo, reflejan los llamados circulados aquí en los últimos días.

Entre las organizaciones que promueven la movilización están las asociaciones Cuba Si France, France Cuba, Cuba Coopération France, Cuba Linda, la Coordinadora de Cubanos Residentes en Francia y el Colectivo ALBA-TCP Francia, así como gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT).

En declaraciones a Prensa Latina, actores de la solidaridad con la mayor de las Antillas, como Victor Fernández, Didier Philippe, Didier Lalande y Michel Taupin, coincidieron en días previos en señalar la importancia de alzar la voz en rechazo a la agresividad de Washington hacia el país caribeño e instaron al presidente Joe Biden a revertir la política de Trump.

También organizaciones políticas dieron su respaldo a la reunión de este domingo en las inmediaciones de la torre Eiffel, entre ellas el Partido Comunista Francés y La Francia Insumisa.

El líder parlamentario y dirigente comunista André Chassaigne apoyó la movilización y expresó su confianza de que será un éxito, «no solo porque el bloqueo es criminal y con consecuencias cada vez peores para el pueblo cubano, también porque nos concierne a todos, al representar una violación del Derecho Internacional y tener un alcance extraterritorial».

Chassaigne comentó a Prensa Latina que urge que el rechazo al cerco cruce el Atlántico y llegue a la Casa Blanca, así como que se sumen a este reclamo con mayor potencia los gobiernos europeos, en particular el francés.



Maigualida Rivas leyendo el documento del Colectivo ALBA-TCP Francia.





Declaración del Alba-TCP Francia

Paris, 24 de enero

El Colectivo Alba-TCP Francia se une a esta iniciativa de solidaridad con la Revolución cubana, con su pueblo que ha resistido ejemplarmente el bloqueo económico, financiero y comercial más largo de la historia.

La agresividad contra la Revolución cubana no es nueva. El objetivo de los 13 presidentes que ocuparon la Casa Blanca fue destruir la Revolución, su voluntad de construir una sociedad socialista, ejemplo de solidaridad internacionalista.

El 6 de abril de 1960 Lester D. Mallory, quien era entonces Vice Secretario de Estado Asistente para los Asuntos Interamericanos, en un memorándum secreto del Departamento de Estado definía:

«La mayoría de los cubanos apoyan a Castro… el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales… hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba… una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.

Desde el 7 de febrero de 1962, cuando se declaró el bloqueo contra Cuba, los daños acumulados, a precios corrientes, durante seis décadas de aplicación de esta política ascienden a 144 mil 413.4 millones de dólares. Tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de un billón 98 mil 8 millones de dólares.

Entonces, nos preguntamos: ¿Qué hubiese hecho Cuba sin estas pérdidas millonarias? ¿Cuál sería el desarrollo de Cuba si hubiese podido comerciar libremente con cualquier empresa del mundo?

Al imperialismo no le interesa el bienestar de nuestros pueblos, mucho menos los derechos humanos. Cuba, La República Bolivariana de Venezuela y Nicaragua, países miembros de la ALBA-TCP son objeto de sanciones, bloqueos económicos, comerciales y financieros precisamente porque se preocupan y ocupan de sus pueblos. En estos tiempos de pandemia está política de bloqueo y sanciones económicas se ha reforzado. Sin embargo, los gobiernos que encabezan estos países han sido capaces de tener mejores resultados ante el enfrentamiento a la pandemia que la mayoría de los países desarrollados occidentales debido a que no utilizan formulas neoliberales, si no que son pueblos en revolución y su la voluntad política es la de garantizar la mayor suma de felicidad y bienestar a su población.

No se puede culpar solamente al imperialismo de los Estados Unidos de Norteamérica por su política cruel y genocida. Está no pudiera ser posible si no contara con la complicidad de los gobiernos de la Unión Europea, la cual cuenta con instrumentos jurídicos que la protege de leyes y disposiciones extraterritoriales, como la Ley Helms Burton, pero desgraciadamente no son aplicados.

Cuba aun en condiciones de BLOQUEO demuestra que otro mundo es posible, la cooperación internacional que realiza es ejemplar, ejemplo de ello es la brigada Henry Reeve, la cual ha sido nominada al premio Nobel de la Paz 2021 por numerosas personalidades del mundo.

A pesar del bloqueo, científicos cubanos han desarrollado cuatro candidatos vacunales contra la Covid-19 y el día 20 del mes en curso han anunciado que producirán 100 millones de dosis de la vacuna Soberana 2 que es la que se encuentra en fase más avanzada para vacunar gratuitamente a la población cubana, para satisfacer las necesidades de vacunación de los países de la ALBA-TCP y de otros países que han mostrado interés por la misma.

El Colectivo ALBA-TCP Francia exhorta a todos los camaradas solidarios con la Revolución cubana a que nos unamos para desarrollar iniciativas con el objetivo de denunciar el bloqueo a Cuba y para exigir a los diputados franceses, al gobierno francés, a los diputados de la unión europea y a la propia Union Europea la aplicación de los reglamentos que la protegen y protegen a sus ciudadanos de leyes extraterritoriales como la Ley norteamericana Helms Burton.

No nos cansaremos de decir que:

El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es ILEGAL

El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es INMORAL,

El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es INHUMANO,

El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es GENOCIDA,

El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba DEBE CESAR YA

