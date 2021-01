Revolución renovada: parteaguas en la historia de Cuba

Por Rolando Inerárity

¡Hay algunos que no han entendido bien donde se encuentra Cuba en estos momentos!

Estamos como en el año 59. Son momentos fundacionales! Ya nada será como antes. El primero de Enero de 2021 es un parteaguas, un hito en la historia de Cuba! Es la renovación definitiva de la Revolución! Comienza la Revolución 2.0. Nadie tiene el manual de cómo se hace, hay que irla pariendo poco a poco! Somos continuidad de la idea, pero negación del método. Antes y fue correcto durante mucho tiempo la Revolución fue paternalista y todo y a todos subsidiaba con poca objeción al coste. Esos tiempos ya acabaron, porque contando con el intelecto, el sacrificio y la dignidad de los cubanos, tuvimos un soporte exterior, que cuando se acabó removió los cimientos del país en los terribles años del período especial. Hubo que renovarse y con nuestro líder histórico al frente se logró asombrosamente sobrevivir a la anunciada muerte! Esos inventos ya se han agotado y hoy en las condiciones más adversas posibles se inicia la andadura hacia la prosperidad definitiva. El desafío colosal plantea una premisa inapelable: hay que desarrollarse con el bloqueo yanqui.

En los análisis estratégicos se ponía en la balanza los debilidades y fortalezas como aspectos internos y las amenazas y oportunidades como aspectos externos.

Y es fácil en teoría potenciar las fortalezas y disminuir las debilidades en aras de aprovechar las oportunidades y disminuir el impacto de las amenazas. Esto quiere decir mirar para dentro y depender en un 80 % de nosotros mismos. Mirar para dentro quiere decir también mirar a los cubanos patriotas vivan donde vivan.

Ahora el país está en completa ebullición y puede parecer una amenaza y por el contrario se puede convertir en una gran oportunidad. Hay que revolucionar al país. El pueblo lo pide, pero en el marco de esa Constitución recién aprobada.

Qué nadie se llame a engaño sólo hay dos alternativas socialismo o capitalismo(barbarie) y el pueblo cubano en su gran mayoría hizo su elección.

Pero no es lo que había ayer. Es lo que se está cocinando hoy. Muchos aún no han asimilado el discurso de Díaz Canel, que ya recogió el testigo y dijo que será rectificado todo lo que lo amerite! No hay que ser muy docto para darse cuenta que es una confirmación del concepto de Revolución de Fidel.

Hay algunos que se han cansado, hay algunos que han perdido la fe, hay algunos incapaces de estar a la altura del momento histórico. Esos que se aparten. Hay algunos que han hecho cálculos tecnócratas, apartados del enfoque del cliente, que es además y en primer lugar nuestro pueblo y ahora rectifican. O se ponen al ritmo o deben ser sustituidos. Hay ministros cuyas repuestas no son convincentes, otros que sí. Nadie debe sentirse acomodado en sus cargos, que ahora serán permanentemente evaluados por el pueblo, los medios y las redes sociales!

Ahora, el pueblo también debe llamarse a capítulo. Hay que tener cultura económica, hay que desterrar el paternalismo en que nos educaron pensando que el estado nos debe garantizar todo. No, eso también acabó. Hay que esforzarse al máximo y entonces exigir la retribución correspondiente! Que se comience a aplicar el principio de distribución socialista. De cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. No se puede pedir lo imposible, hay que vivir acorde a nuestras posibilidades de un país pobre del Tercer Mundo y dejar de mirar el modo de vida que apreciamos en las series y películas del primer mundo. Ese no puede ser nuestro modelo de desarrollo, ni de vida.

Hay que acabar de liberar las fuerzas productivas de la nación. Tanto la forma estatal, cooperativa y privada. La del medio debe ser potenciada más!

Los directores de empresa deben dejar de ser caciques y convertirse en líderes!

No hay alternativas tenemos que dar un salto al futuro ya!

Renuevo mi optimismo en qué sí se puede llegar!

Viva Cuba Socialista!

Barcelona, 05 de Enero de 2021

Tomado de Cubainformación/ Foto de portada: Getty Images

Comparte esto: Twitter

Facebook