Administración Biden lanza revisión sobre el cierre de la prisión de Guantánamo

El gobierno de Biden lanzó una revisión formal del futuro de la prisión militar estadounidense en la bahía de Guantánamo en Cuba, reviviendo el objetivo de la era Obama de cerrar las controvertidas instalaciones, dijo el viernes un funcionario de la Casa Blanca.

Los asistentes involucrados en las discusiones internas están considerando una acción ejecutiva que firmará el presidente Joe Biden en las próximas semanas o meses, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto, lo que indica un nuevo esfuerzo para eliminar lo que los defensores de los derechos humanos han llamado una mancha en la imagen global de Estados Unidos. .

Sin embargo, es poco probable que tal iniciativa baje el telón en el corto plazo en la prisión de alta seguridad ubicada en la Estación Naval de Guantánamo, debido en gran parte a los grandes obstáculos políticos y legales que enfrenta la nueva administración.

Establecida para albergar a sospechosos extranjeros tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, la cárcel en alta mar llegó a simbolizar los excesos de la «guerra contra el terror» de Estados Unidos debido a los duros métodos de interrogatorio que, según los críticos, equivalían a tortura.

«Estamos llevando a cabo un proceso de NSC para evaluar la situación actual que la administración Biden ha heredado de la administración anterior, en línea con nuestro objetivo más amplio de cerrar Guantánamo», dijo a Reuters la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horne.

“El NSC trabajará en estrecha colaboración con los Departamentos de Defensa, Estado y Justicia para avanzar hacia el cierre de las instalaciones de GTMO, y también en estrecha consulta con el Congreso”, agregó.

El impacto inmediato de un nuevo enfoque podría ser restablecer, de alguna forma, la política de cierre de Guantánamo del antiguo jefe de Biden, el ex presidente Barack Obama, que fue revocada por Donald Trump tan pronto como asumió el cargo en 2017.

Trump mantuvo la prisión abierta durante sus cuatro años en la Casa Blanca. Ahora quedan 40 presos, la mayoría recluidos durante casi dos décadas sin ser acusados ​​ni juzgados.

La campaña de Biden dijo durante la carrera de 2020 que seguía apoyando el cierre del centro de detención, pero no dijo cómo lo haría.

Tampoco está claro qué tan específica podría ser la próxima acción ejecutiva de Biden sobre sus planes para la prisión, que tiene sospechosos en los ataques del 11 de septiembre entre su población detenida.

“Este es un acontecimiento alentador y muy bienvenido”, dijo Scott Roehm, director de Washington del grupo de defensa The Center for Victims of Torture. «El proceso debe avanzar rápidamente».

Tomado de Reuters/ Foto de portada: Lucas Jackson

Comparte esto: Twitter

Facebook