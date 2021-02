Argentina: Dentro de la campaña «Aparición con vida de Lichita», este martes marchan a la embajada paraguaya en Buenos Aires

Este martes 2 de febrero comenzó la campaña «Aparición con vida de Lichita», la niña de 14 años desaparecida por el estado paraguayo el 30 de noviembre de 2020 y que se encuentra con paradero desconocido desde entonces.

En el marco de la campaña tendrán lugar diversas actividades, con movilizaciones en distintas ciudades argentinas. En la Ciudad de Buenos Aires será este martes a las 13 horas frente a la Embajada de Paraguay, ubicada en Las Heras 2545.

Por su parte el Comité de Apoyo a “Eran Niñas-Aparición con vida de Lichita Ya” además de solicitar la colaboración de todos y todas ha remitido escritos a todos los grupos parlamentarios del Estado español, de Argentina, del Parlamento Europeo, y a UNICEF.

Escritos que pueden verse a continuación

Madrid, febrero 1, 2021

Comprometidos en la defensa de derechos humanos, y si cabe más aún, en la lucha contra la violación de los mismos contra, , nos hemos implicado en la Campaña ERAN NIÑAS – Aparición con vida Ya de Lichita; tres menores víctimas de la violencia estatal de Paraguay, dos de ellas de 11 años, María Carmen y Liliana Villalba, de nacionalidad argentina son detenidas y aparecen posteriormente sus cuerpitos vestidas burdamente con chaquetas de campaña, pretendiendo el gobierno paraguayo, hacerlas pasar como “peligrosas dirigentes guerrilleras”. El día 30 de noviembre 2020 fue secuestrada Carmen Elizabeth Liliana Oviedo Villalba – Lichita- de 14 años, testigo de la detención de sus primas María Carmen y Liliana.

Se han realizado múltiples peticiones en diferentes instancias internacionales y locales. Adolfo Pérez Esquivel remitiera recientemente una carta al presidente de Paraguay demandando la aparición con vida ya de Lichita; carta al presidente argentino Alberto Fernández.

El día 2 de febrero se han ideado diversas actividades con el mismo objetivo: la aparición con vida Ya de Lichita. Hemos remitido escritos a todos los grupos parlamentarios del Estado español, de Argentina, del Parlamento Europeo, y a UNICEF del que adjuntamos copia.

Lichita tiene 14 años, y es difícil comprender que no haya una movilización de conciencias y una clamorosa exigencia contra la desaparición forzada de personas, crimen de lesa humanidad del que es víctima Lichita.

Por todo lo anterior, esperamos puedan incluir en su medio un referencia pública y destacada por esta aberración que nos negamos a naturalizar y a silenciar.

Atentamente,

comitedeapoyocampanaerannenas@gmail.com

Clara Redal Montané

Andrea Benites-Dumont

No deje de leer esta carta: Es por una nena de 14 años secuestrada por el estado paraguayo

Señor/a :

Portavoz del Grupo Parlamentario de …..

Nos dirigimos a Ud. cuando ya se cumplen dos meses de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, Lichita, de 14 años, Desde el día 30 de noviembre fue secuestrada en Paraguay, y se encuentra desaparecida hasta el día de hoy. Lichita, fue testigo del asesinato de sus primas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, fusiladas el día 2 de septiembre de 2020, por las Fuerzas de Tareas y el Ejército Paraguayo.

Puede Ud. imaginar la desesperación y el desgarro de la familia con dos niñas asesinadas y una detenida-desaparecida. Los organismos de derechos humanos, tanto paraguayos, argentinos y españoles, personalidades, abogadxs, y cientos de personas tenemos desesperación e impotencia y, no podemos comprender cómo es posible que en el mundo sigan cometiéndose crímenes aberrantes contra menores ¡!!

No hemos superado aún los crímenes de lesa humanidad con los que intentamos enfrentar con la justicia universal, crímenes que no cesan¡!! Con un mínimo de conciencia, gritar Aparición con vida Ya de Lichita, debería tronar en todas las instituciones, en las calles, en las plazas… no debería haber descanso hasta encontrarla!

Martin Luther King, solía decir que más que la maldad de los malos era peor el silencio y la indiferencia de los buenos.

Estas breves líneas las enviaremos a todos los grupos políticos parlamentarios tanto de Argentina, España, Paraguay, como también al Parlamento Europeo y otras instancias de la sociedad civil mundial.

Esperamos sea receptivo y articule los mecanismos que estén a su mano para la Aparición con vida Ya de Lichita.

Solidaridad Derechos Humanos Paraguay.

Comité de Apoyo a “Eran Niñas-Aparición con vida de Lichita Ya”

Adjuntamos Carta a UNICEF

Tomado de Kaos en la red

