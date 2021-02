Biden: “La alianza trasatlántica ha vuelto”

El Presidente estadounidense, Joe Biden, presentó este viernes sus credenciales en Europa, determinado a recuperar las relaciones transatlánticas que su predecesor descuidó, proponer una estrategia conjunta ante Rusia y China y expresar su disposición a nuevas negociaciones en materia nuclear con Irán. Biden dijo todo lo que los líderes europeos deseaban escuchar, y además, les recordó que “soy un hombre de palabra”.

“América ha vuelto, la alianza transatlántica ha vuelto. No miremos atrás. Europa y Estados Unidos deben ser la piedra angular sobre la que modular el siglo XXI, como juntos lo hicimos en el XX”, declaró Biden en su muy esperada intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, la primera de un presidente estadounidense. Biden ha advertido que la democracia “está en peligro” en EEUU y Europa. Además de apuntar que la lucha entre democracia y autocracia está en un “punto de inflexión”.

“La democracia no se produce por accidente, tenemos que defenderla, fortalecerla, renovarla y tenemos que probar que nuestro modelo no es una reliquia de nuestra historia”, ha afirmado.

Biden que ya participó en este foro en tres ocasiones como vicepresidente y hace dos años, a título privado, aseguró que su Administración quiere trabajar estrechamente con Europa e impulsar el multilateralismo, ya sea para combatir la pandemia de coronavirus como para revitalizar la ONU y sus agencias, combatir el terrorismo, velar por la integridad territorial de los países, garantizar estabilidad el orden mundial y combatir los abusos al comercio mundial como forma de garantizar la equidad en la riqueza.

“Tenemos que prepararnos para una competencia dura y larga con China. Estados Unidos y Europa necesita una estrategia conjunta que además de defender nuestros valores proteja nuestros esfuerzos en innovación, la propiedad intelectual y las normas que nos hemos dado para un comercio de juego limpio. No podemos permitir abusos económicos y coerciones que obstruyen los fundamentos del sistema económico mundial”, afirmó Biden, dando por cancelado el Bid Deal que Trump prometido con Xi Jinping.

No era la primera referencia a la rivalidad entre Estados Unidos y China que se hacía en la Conferencia. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a ella en su intervención aunque en tono de advertencia. “No podemos imaginar un futuro si las dos grandes economías del mundo se atrincheran en bandos opuestos, ya sea en comercio, en el desarrollo de la inteligencia artificial o en la lucha contra la pandemia de coronavirus. Una brecha económica y tecnológica puede convertirse en una brecha geoestratégica y militar”, dijo.

Biden prefiere acuerdos con Europa en un mundo que ve a camino del autoritarismo y la democracia. “Luchamos por los mismos valores democráticos y en contra de quienes monopolizan y ejercen opresión”, subrayó Biden para arremeter contra Rusia, a la que acusó de intentar debilitar la seguridad su país con ataques cibernéticos y sabotear el proyecto europeo y las relaciones transatlánticas.

“Al Kremlin le resulta más fácil intimidar a Estados individuales que negociar con una comunidad unida. Sus líderes intentan describirnos como si fuéramos tan corruptos como ellos. Pero el mundo y los propios ciudadanos rusos, saben que no es verdad”, agregó Biden, quien aun diferenciado los desafíos que entrañan Rusia y China, los calificó de igualmente importantes. “Esto no es un enfrentamiento entre el Este y el Oeste, no queremos volver a los bloques de la Guerra Fría”. Queremos un futuro donde los países pueden elegir su camino sin amenazas, aseguró el presidente, que defendió la integridad territorial de Ucrania.

Nuevas negociaciones con Irán

Biden se refirió a la amenaza que supone la proliferación de armas nucleares y abogó por una intervención inmediata de la diplomacia y la cooperación internacional. Explicó que por esa razón Estados Unidos ha prolongado el acuerdo New Start con Rusia y esta dispuesto a nuevas negociaciones con Irán, pacto que Donald Trump abandonó dejando a sus socios europeos en una situación incómoda.

En un discurso algo retórico pero muy bien acogido en Múnich, Biden repitió todos los anuncios ya hechos desde su entrada en la Casa Blanca. Estados Unidos regresa al acuerdo de París sobre Cambio Climático, mantendrá en Alemania las tropas que Trump anunció replegar, persistirá en la búsqueda de la paz en Afganistán y se mantendrá fiel a la OTAN y a su artículo V. “El ataque a uno es un ataque contra todos”, recordó Biden para agradecer la cooperación de los aliados en la lucha contra el terrorismo tras el ataque islamista del 11 de septiembre en su país.

La canciller Angela Merkel, que participó junto con su colega francés, Emmanuel Macron, en el mismo segmento de la Conferencia que Biden, respondió su intervención con un “Alemania está lista para un nuevo capítulo en las relaciones transatlánticas» y para diseñar una agenda con China. Macron aprovechó la ocasión para defender una Unión Europea más independiente en materia de defensa, como «la mejor manera de reforzar la OTAN y un multilateralismo que de resultados”.

Tomado de El Mundo/ Foto de portada: Carlos Barria/ Reuters.

