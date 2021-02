Cuba y la Serie del Caribe: Puello, a otro con ese cuento

Por Oscar Sánchez Serra.

Juan Francisco Puello vuelve a mentir. El presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) se acaba de quitar el disfraz sobre la no participación de Cuba en la Serie del Caribe.

«Lo de Cuba es un asunto que tiene que ver con lo político. Cuando ese país resuelva sus asuntos políticos, entonces volveremos a ver a Cuba. Mientras tanto, ese tema se quedará tranquilo», aseguró.

«Ningún problema político afecta el desarrollo del béisbol cubano ni la asistencia a la Serie del Caribe. Fue la cbpc la que excluyó al país de esa lid injustificadamente«, respondió la Federación Cubana, en su cuenta de Twitter, en la que añadió que Puello se ha extralimitado en sus consideraciones. «Denunciaremos sus palabras y acciones ante la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, y las ligas miembros de la CBPC del Caribe», apuntó. En ese sentido, el presidente del Comité Olímpico Cubano, Roberto León Richard, calificó de intolerable la postura del titular de la CBPC.

Ciertamente, no hay nada que resolver. Lo que realmente imposibilita a la Mayor de las Antillas no estar en ese torneo no son esos supuestos inconvenientes, como los ha llamado el propio Puello en otros momentos, sino que la entidad que dirige, y él mismo, han cedido a las presiones arbitrarias del Gobierno de Estados Unidos, a las cuales Puello se ha sumado con acciones engañosas, como las de obstaculizar la membresía plena de Cuba a la CBPC, que es una organización genuinamente caribeña.

Puello viene cantinfleando y escondiendo sus intenciones desde 2018. Ese año, durante la Serie del Caribe, en Guadalajara, le dijo a Granma que su sueño era tener en Cuba esa lid. «Sería un espectáculo que no quiero perderme». En 2019, en Panamá, repitió ese supuesto deseo, y esgrimió que no existía aún una licencia que permitiera una relación contractual. Entonces, dijo: «Dios quiera que se resuelva, y antes de que yo salga se haga realidad el sueño».

Ahora se quita la máscara que ha usado en todos esos cuentos, pues el certamen que organiza, y su estructura, están bajo el manto del béisbol estadounidense, o lo que es lo mismo, las decisiones del béisbol del Caribe se supeditan al amo imperial que odia a Cuba y a su pelota, porque la sabe rasgo de identidad e indiscutible signo de nuestra nacionalidad. Eso siempre lo ha sabido Puello, a quien los que mandan le han quitado el motivo de sus musas.

Le guste o no, la Serie del Caribe, que se inició en La Habana en 1949, y la CBPC, que nace en 1948 en la misma ciudad, son el fruto del prestigio y de la idea del béisbol cubano, como lo han documentado en profusos estudios los investigadores Félix Julio Alfonso, Oscar Fernández y Tony Pérez.

Hoy el Presidente de la CBPC, al develar su verdadero rostro, ha vuelto a sacar a Cuba de la Serie del Caribe, como lo hicieron las autoridades beisboleras a inicios de los años 60 del pasado siglo, al frustrar la realización del certamen en La Habana, entregándoselo a la ciudad de Miami. La Isla nunca se ha ido de esa justa, la han excluido por problemas políticos, sí, pero no de ella. Así que, Puello, a otro con ese cuento.

Tomado de Granma / Foto de portada: Ricardo López Hevia

Comparte esto: Twitter

Facebook