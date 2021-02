Descubren un coronavirus muy similar al SARS-CoV-2 en murciélagos en Tailandia, y sus anticuerpos pueden neutralizar el virus causante del Covid-19

Un grupo de científicos ha descubierto en murciélagos que habitan en Tailandia un coronavirus muy similar al virus causante del covid-19, en lo que se considera un «importante hallazgo en la búsqueda del origen del SARS-CoV-2».

Los investigadores tomaron muestras de murciélagos Rhinolophus infectados con este otro tipo de coronavirus —unos animales que viven en una cueva de un santuario de vida silvestre en el este de Tailandia— y llevaron a cabo una secuenciación genómica del virus para descubrir cómo está relacionado con otros coronavirus, incluido el SARS-CoV-2.

Como resultado, se encontró que este virus, llamado RacCS203, comparte más del 90 % de su código genético con el SARS-CoV-2. El RacCS203 también está estrechamente relacionado con otro coronavirus, el RmYN02, que fue encontrado en murciélagos en la provincia china de Yunnan.

Se cree que el RacCS203 no puede infectar a los humanos, ya que no es capaz de unirse al receptor ACE2 en las células, a través del cual el SARS-CoV-2 ingresa en el cuerpo. Por lo tanto, los científicos sugieren que los coronavirus no pueden pasar directamente de un murciélago a los humanos y necesitan un huésped intermedio, como los pangolines, antes de evolucionar para infectar células humanas.

En el mismo tono se pronunció este martes el equipo de la OMS que durante las últimas semanas realizó una investigación sobre los orígenes del covid-19 en la ciudad china de Wuhan, donde se registró el primer brote del SARS-CoV-2 conocido. Los especialistas concluyeron que la transmisión de animal a humano a través de un intermediario es la hipótesis «más probable» del origen del coronavirus. Por otra parte, no obstante, los expertos no descartaron la posibilidad de la transmisión del virus a los humanos a través de alimentos congelados.

Anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2

Al mismo tiempo, los investigadores descubrieron que los anticuerpos que circulan en la sangre de los murciélagos infectados con el RacCS203 son efectivos para neutralizar el virus causante de la pandemia. Altos niveles de los anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 también se detectaron en otros murciélagos de la misma colonia y en pangolines en un santuario de vida salvaje en el sur de Tailandia.

Los científicos creen que coronavirus relacionados con el SARS-CoV-2 pueden estar presentes en murciélagos en varios otros países del sudeste asiático que cuentan con poblaciones numerosas y diversas de estos animales.

«Nuestro estudio extendió la distribución geográfica de coronavirus genéticamente diversos relacionados con el SARS-CoV-2 desde Japón y China hasta Tailandia a lo largo de 4.800 kilómetros», señaló uno de los coautores del estudio, Chee Wah Tan, agregando que «se necesita con urgencia vigilancia transfronteriza para encontrar el virus progenitor inmediato del SARS-CoV-2».

El estudio fue publicado este martes en la revista Nature Communications.

Tomado de RT / Foto de portada: Marko König.

