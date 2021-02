Ecuador: Candidato Andrés Arauz acompaña a su abuelita a centro de votación

Con 106 años de edad, Flor Cervina Galarza Saltos, abuela del candidato a la Presidencia de Ecuador por la Lista 1, Andrés Arauz, acudió a las urnas para cumplir con su derecho al voto y recuperar el futuro de la Patria.

Cerca de las 10:00 a.m, acompañada por Andrés Arauz y en una silla de ruedas, llegó hasta el Colegio Santiago de Guayaquil, en el barrio Itchimbía, para sufragar, como lo ha hecho en todas las elecciones. Allí, mencionó que, pese a que el voto es facultativo en la tercera edad, ella decidió hacerlo pues su objetivo es contribuir con su voto al retorno del progreso en Ecuador.

Tras asistir a su abuela en el sufragio, el candidato de Unes, señaló que se siente “tranquilo y muy motivado” con la respuesta de la ciudadanía frente a su candidatura e hizo un llamado a los ecuatorianos a acudir a las urnas este domingo para recuperar el destino de la patria.

“Es un día de fiesta, de unidad nacional y de esperanza, de perspectiva para poder recuperar el futuro para la patria”, dijo el candidato.

Destacó la “abrumadora” respuesta de la ciudadanía durante la campaña electoral y está convencido de que eso se va a reflejar en el voto ciudadano. “Estamos muy tranquilos y contentos de que la ciudadanía pueda elegir”, mencionó.

El candidato también comentó que existen más de 38.000 voluntarios desplegados en territorio nacional, en la gran mayoría de mesas y Juntas Receptoras del Voto para garantizar que el proceso electoral se realice con transparencia.

“Tenemos un sistema con un centro de cómputo desplegado para poder recibir cualquier incidente, sistematizarlo y compartirlos con los observadores electorales en tiempo real y contar con el resultado nuestro a partir de nuestros voluntarios”, sostuvo.

Este domingo, más de 13 millones de ecuatorianos acuden a las urnas para elegir Presidente, Vicepresidente, Asambleístas y Parlamentarios Andinos, en una jornada marcada por largas filas afuera de los recintos electorales, debido a las restricciones que se deben cumplir por la pandemia de la Covid-19.









Arauz en su cuenta de twitter expresó: «Hoy vivimos la fiesta democrática, yo lo hago como siempre, acompañando a mi abuelita. Hoy vota quien me educó desde los dos años, quien me transmitió los valores de amor al prójimo, quien me enseñó la importancia de la educación y el valor de la dignidad».

En el transcurso de la jornada los observadores internacionales aseguraban que hasta ese momento el proceso electoral se desarrollaba con normalidad y teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Sin embargo, ciudadanos afirmaron molestos que por causa del ausentismo de delegados en algunas juntas receptoras del voto las filas comenzaron hacerse largas.

.@TAMARA_SUJU, observadora de @caslainstitute, menciona que hasta el momento la jornada de votación se desarrolla con normalidad. Hemos presenciado que los miembros de mesa se manejan con las medidas de bioseguridad, indica #Elecciones2021Ec. pic.twitter.com/4feLJLZDGx — cnegobec (@cnegobec) February 7, 2021

Ciudadanos molestos por el ausentismo de delegados en algunas juntas receptoras del voto. Señalan que las filas empiezan hacerse largas @teleSURtv pic.twitter.com/E5MyW2uawm — Denisse Herrera (@denisseteleSUR) February 7, 2021

Son las 8 am y en varios recintos electorales los votantes no pueden votar, empiezan a realizar largas filas.



El problema es que las juntas receptoras del voto no están instaladas, muestra del ausentismo d los miembros de la junta.



Primera alarma. #Ecuador #Elecciones2021ec — Rafael💙 (@RafaelBSilvaP) February 7, 2021

Por otra parte, el candidato Guillermo Lasso, ejerció su derecho al voto, expresando su seguridad de que habrá segunda vuelta y de que él será uno de los contendientes.

#ENVIVO | El candidato @LassoGuillermo, mencionó que "en la segunda vuelta me veré con el que decida el pueblo ecuatoriano"



Es un proceso normal, a pesar de unos incidentes que no tienen importancia, sobre las elecciones de este #7F#EcuadorDecide2021https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/Tz49XdPTJj — teleSUR TV (@teleSURtv) February 7, 2021

En Ecuador el voto es obligatorio para personas mayores de 18 años y facultativo -es decir, no obligatorio- para mayores de 65 años. Tampoco tienen la obligatoriedad de votar los ciudadanos de 16 y 17 años, personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, personas con discapacidad, extranjeros residentes en el país inscritos en el registro electoral, y personas analfabetas.

Para las personas que, teniendo la obligación de hacerlo, no acuden a las urnas, el Código de la Democracia establece ciertas multas. Así, quienes no vayan a votar, deberán presentar una justificación válida o serán sancionados con una multa de 40 dólares. La sanción para quienes, habiendo sido convocados, no integren las juntas receptoras del voto (JRV) el día de los comicios, la multa será de 60 dólares.

El candidato presidencial Andrés Arauz hizo un llamado a defender el voto y a estar vigilantes para que se cumpla la voluntad popular.

¡Hoy es un día histórico!

El triunfo, una sola vuelta, solo es posible si salimos a defender el voto de los ecuatorianos y estar vigilantes de que se cumpla la voluntad popular💪🏼 — Andrés Arauz (@ecuarauz) February 7, 2021

Con información de TeleSur Noticias / Foto de portada: Twitter de Andrés Arauz

