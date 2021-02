Ecuador: Dirigente correísta Virgilio Hernández, «Arauz buscará un acuerdo de unidad nacional»

Por Carlos Aznárez / Resumen Latinoamericano Argentina

Virgilio Hernández es uno de los dirigentes del correísmo que más ha venido trabajando para lo que ahora se avizora como una gran posibilidad de que dicha definición política (todo lo que significó la Revolución ciudadana) vuelva a ejercer el gobierno. Hernández es diputado andino electo e integra el buró de la campaña electoral del candidato Andrés Arauz. Fue duramente perseguido junto con otros militantes por enfrentar al gobierno de Lenin Moreno, y ahora está fogoneando la difícil etapa que irá desde estos días hasta el 11 de abril en que se hará la segunda vuelta y “Arauz será el nuevo presidente”. Con Virgilio Hernández hablamos del presente y el futuro de Ecuador.

-Finalmente ya hay contendiente para enfrentar a Arauz en la segunda vuelta, después que tanto Guillermo Lasso como Yaku Pérez pactaran recuento de votos. Pero parece que Lasso se arrepintió y optó por que lo proclamen a él.

–Estos dos candidatos habían pactado con las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), el que se vuelvan a contar los votos, el 100% de los votos en la provincia de Guayas, y el 50% en 16 provincias. Pero luego, el candidato de la banca se retractó de su pacto y eso obligó al CNE que siga con el proceso electoral establecido por la ley. Hay que decir que es así, por ley, cualquier proceso de impugnación tiene que hacerse una vez que se proclamen los resultados de primera vuelta y luego se establecen las impugnaciones que los actores políticos crean que se tienen que hacer, además de tener fundamento para eso. Entonces, si existen fundadas razones por parte de la candidatura de Yaku Pérez, tienen que, cuando se proclamen los resultados, presentarse y eso obligará a que todas actas que han sido impugnadas y todas esas juntas que tengan alguna duda, deban ser escrutadas para cumplir con lo que dice con el ordenamiento jurídico.

-Parece rocambolesco, porque tras el acuerdo entre el CNE, los dos candidatos y la OEA, con toda la fama que se ganó esta última tras participar y convalidar el golpe de estado contra Evo Morales, de repente Guillermo Lasso se da cuenta que no le conviene y se baja. Si no fuera grave para lo que pasa en Ecuador, esto muestra el estado en que está cierta politiquería en este país. ¿Cómo están analizando ustedes este escenario?

-Desde el primer momento dijimos que frente al resultado, frente a la confianza que nos ha otorgado la ciudadanía de darnos un triunfo que en este momento supera los 3 millones de votos y que es el 33% de los votos válidos, nuestra posición fue, y Arauz la confirmó, que la oposición cuente lo que tenga que contar, para que de esa manera quede clara que nuestra intención es la defensa de la voluntad ciudadana. Siempre lo planteamos, la democracia es el proceso donde decide el pueblo y no puede haber nada que corte eso. De todas maneras, esta fue nuestra posición y, como aquí se dice, nosotros «miramos los toros desde lejos», señalando cómo se hacían pactos. ¿Por qué se presenta esto? Porque quien dirige el CNE es la representación de las fuerzas que van en segundo lugar. La presidenta viene de las filas indígenas, fue diputada del Pachakutik, fue presentada al CNE como representante de las comunidades y naciones indígenas, fue propuesta por la CONAIE, y quien se dice vicepresidente fue también propuesto por el movimiento. Entonces este conflicto lo plantean desde el propio CNE porque las autoridades representan justo a los dos candidatos que disputaban el segundo lugar. El segundo elemento que ha llevado a esta crisis es la actuación irresponsable de estos funcionarios que dirigen el CNE de dar resultados rápidos cuando la diferencia que arrojaba ese conteo rápido era menos al margen de error. Esto fue lo que motivó las dudas. La incertidumbre sobre un proceso electoral lo daña y lo aleja de la transparencia. Han sido ellos los que han sembrado la incertidumbre. Nosotros nos mantuvimos lejos de eso y de esta discusión, que es indudablemente lo que no le interesa al pueblo. El pueblo quiere que se le respete el voto y listo. Todos estos dimes y diretes están lejos del pueblo ecuatoriano. En la otra punta de ese falso escenario, nuestro candidato electoral aprovechó para hacer una gira, estuvo en ciudades y países importantes. Estuvo en México para charlar con migrantes ecuatorianos, también en Estados Unidos, donde se ha entrevistado con inversionistas, con representantes del FMI, y obviamente con migrantes. Estamos en lo que nos toca, el candidato presidencial está buscando precisamente conversar para que en el mundo vean que nosotros vamos a ser un país respetuoso de las relaciones que se hagan en el marco de la soberanía y no afecten a la mayoría de los ecuatorianos de igual forma.

-Eso en el plano de relaciones exteriores, y en lo que hace al patio interno, que proponen de cara a ganar apoyos para la segunda vuelta?

-Estamos concentrados en plantearle al pueblo ecuatoriano, la necesidad de un acuerdo de unidad nacional, que sea capaz de integrar a los diferentes sectores del país, que sea un acuerdo por la producción. Una de las principales preocupaciones es la industria, la reactivación del empleo, entonces el acuerdo es por la reactivación productiva, del agro, estas son las preocupaciones y nosotros estamos buscando dar respuestas. De igual manera, lo que tiene que ver con la vacuna. Ahora Ecuador, es uno de los países que menos se ha abastecido de vacunas, dijeron que llegaban 80 mil y no se inmunizan ni 40 mil y llegaron 8 mil. Creemos que en los últimos días llegaron 16 mil más, incluso entre las pocas vacunas que llegaron hay serios problemas sobre cómo se han utilizado, se dice que se ha vacunado a amigos, a familiares de ministros, y de quienes están en altos cargos, antes de hacerlo con quienes están en la primera línea de combate. Frente a esto Arauz presentó un programa que pretende inmunizar a millones de ecuatorianos para enfrentar este gran problema de salud que tiene Ecuador y el mundo.

Convengamos que la diferencia que hay entre Arauz y el segundo, Lasso, pero el peligro real pasa por si se unen los votos de los dos contendientes (Yaku Pérez y Lasso) más la gente de Izquierda Democrática, ¿qué marco de alianzas les queda a ustedes para equilibrar y ganar en segunda vuelta?

-Creo que es más que una alianza entre cúpulas partidistas, hace tiempo la política en Ecuador da cuenta que los votos no son se la cúpula partidaria sino más bien de los ciudadanos, y los ciudadanos más allá de la orientación de los partidos, básicamente, intentan discernir en la segunda vuelta, quien es el candidato que representa las aspiraciones de cambio. Creo que ahora los ecuatorianos ven que los gobiernos que vivimos, como el de Lenin Moreno, es el anticipo de Lasso. De hecho, el resultado electoral de Guillermo Lasso es consecuencia del vínculo con Lenin Moreno. Entonces, si la gente quisiera saber cómo sería el gobierno de Lasso, ya tiene antecedentes, ya sabe que harían y adónde nos llevarían los acuerdo con el FMI, ya sabe el pueblo lo que significa subordinarse a esos gobiernos. El pueblo sabe lo que es gobernar para las élites bancarias y para el gran poder económico, descuidando a la gente. De manera que ya existe conciencia en el pueblo que un gobierno como el de Lasso es la continuación de lo que ha significado el gobierno de Lenin Moreno y eso resultó catastrófico. Por eso, el 95% rechazó a Lenin Moreno, y es un gobierno que está concluyendo con casi ninguna credibilidad por parte del pueblo. Lasso es la continuidad de eso,

-Hablabas de que Arauz visitó varios países, entre ellos Estados Unidos y que vio a la gente del FMI. Qué le están planteando ustedes al Fondo Monetario que tanto mal le está haciendo a partir de los acuerdos con Lenin Moreno, qué hará Arauz frente a los acuerdos que se firmaron?

-Arauz ofreció una rueda de prensa cuando regrese al país para comentar lo que ha sido su conversación con el FMI. De manera general lo que señaló, es lo que ya ha mantenido en reuniones, previas a esta, con el FMI. Es necesario pensar y mantener el crecimiento de la economía, pero a la par del desarrollo social, sin sacrificar al pueblo, sin sacrificar a las mayorías de ecuatorianos. Es necesario pensar en modelos más heterodoxos y no aquellos que han fracasado en Ecuador y en distintas partes del mundo. Arauz señaló que en las próximas horas tendremos el detalle de las conversaciones y puntos de vista con el FMI

-Supongo que tienen la intención de abrirse a la realidad latinoamericana, de la que los aisló Lenin Moreno. ¿Van a volver a instalar la dinámica que instaló en su momento Rafael Correa?

–Creo que es fundamental seguir en ese camino, te hablo como parlamentario andino electo en las últimas elecciones, para nosotros la integración es fundamental. Los temas de integración tienen que ser asumidos sin etiqueta política. Quienes son enemigos de la integración, quienes buscan subordinaciones a las potencias etiquetan lo que fue UNASUR como que esos modelos eran el socialismo del siglo XXI y no hay nada más alejado que eso. Cuando se suscribió UNASUR también lo hizo el presidente Uribe, al que ahora se lo acusó de todo, pero no hay sospecha de que él sea proclive a los procesos de socialismo del Siglo XXI. Lo mismos se puede decir de Piñera, que propició el proceso de UNASUR, eso da cuenta de que los procesos de integración tienen que ir más allá de las etiquetas ideológicas, porque tiene que servir para resolver problemas comunes de la región. En este caso, con el problema que está viviendo el mundo, si se hubiera mantenido la unidad de UNASUR, es indudable que la posibilidad de acceso de los países que menos recursos tenemos, como Ecuador y Bolivia, sería indudablemente mejor, si se lo hubiera hecho de manera regional. Hay que buscar que la ciudadanía pueda comprender que los procesos de integración no son procesos donde se dilapidan los recursos nacionales de cada uno de los países de nuestros pueblos. Sino que la integración ayuda a resolver y enfrentar problemas de la región. Que distinto hubiera sido la realidad si se hubieran llevado adelante los procesos de integración, de arquitectura que se tenían pensados en UNASUR seguramente tendríamos la posibilidad de contar con un Fondo del Sur, o Banco del Sur que fue un anhelo. Eso seguramente podría haber llevado auxilio a nuestros pueblos en momentos de crisis sin atravesar condiciones draconianas como las que ofrece el FMI. De tal manera, que nosotros, así lo señaló Arauz, impulsaremos procesos de integración que ayuden a resolver problemas comunes de la región y seremos respetuosos con las relaciones del mundo en el marco de la igualdad de los estados, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

-¿Qué tipo de campaña van a hacer de aca a abril, tendrá características de recorrer el país, ¿cómo van a hacer para ganar el apoyo de la gente?

-En este momento es importante usar todos los mecanismos existentes para llegar a los ecuatorianos y ecuatorianas, hay que seguir apelando a los mecanismos tradicionales, aquellos que nos permiten accesos a radio, televisión y en especial, y sobre todo a radioestaciones y televisoras del interior del país. Los grandes medios ya hicieron una apuesta y tomaron la decisión, mientra Arauz tenía un minuto el candidato de la banca tenía cuatro. Básicamente las noticias se enfocan con sesgo negativo, pero para el candidato de la banca los grandes presentadores se convertían en auspiciantes de ese candidato de la banca. La parcialización de los medios en Ecuador es aberrante y va a continuar. Nosotros usaremos los mecanismos que nos den acceso, los medios nacionales también tendrán algo que decir. De igual forma, los medios radiales y televisivos locales y tendremos que seguir usando además todas las plataformas que nos permiten en esta nueva era de la tecnología, tendremos que seguir usando mecanismos de redes y que democratizan la información. Como además, nosotros venimos, tomando todas las medidas de seguridad, desarrollando campaña en territorio, tenemos una bandera y experiencia fuerte en el cara a cara; en el territorio, en la campaña de la puerta a puerta, de visitar a los ciudadanos en sus barrios y comunas. Trabajaremos en la posibilidad de llegar a la mayor cantidad de ciudadanos para que puedan votar informados, sobre la base de decidir cuál es la mejor opción para el país. Dejando atrás secuelas de odio y venganza que han sido el leitmotiv de Lenin Moreno y sus aliados, eso debe quedar atrás. Ecuador requiere unidad nacional, requiere acuerdo por el empleo, la seguridad, la salud, la educación, las instituciones democráticas y por una integración con soberanía.

