Ecuador: Una campaña de trolls y Fake News

Por Julián Inzaugarat

La campaña para las presidenciales y legislativas del próximo domingo 7 de febrero se desarrolla con los tradiciones actos y caravanas. Pero por otro lado, es en los medios de comunicación y redes sociales, donde se da la difamación del candidato de la Alianza UNES se expresa con mayor intensidad.

En Quito se respira distinto la elección presidencial, no abundan los carteles políticos, ni los actos de campaña. Más bien, los candidatos se han volcado a las redes sociales. Allí, el banquero Lasso, candidato de la derecha católica ecuatoriana, ha destinado todos sus recursos.

Analizamos los tweet de Julián Macías Tovar y los apuntes de “La democracia de los trolls y el asalto a la democracia” para comprender el proceso electoral en Ecuador y los elementos que lo conforman a través de sus redes sociales.

Abro hilo sobre la campaña digital con miles de cuentas falsas difundiendo mentiras y odio contra @Ecuarauz, y apoyando a Lasso, presidente de una fundación de Atlas Network. Comienzo analizando los 200K tuits que interaccionan con los 4 candidatos que encabezan las encuestas. pic.twitter.com/SYRdnarsvd — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) February 2, 2021

La estrategia de Lasso para estas elecciones ha sido montar una campaña sucia contra el candidato Andrés Arauz, ejerciendo un bombardeo continuo de mensajes en el que se posiciona a Arauz como un enemigo del sentido común liberal, que ejecutará la desdolarización como paso previo en el proceso de convertir a Ecuador en una Venezuela bolivariana.

Guillermo Lasso, es el fundador y actual presidente de la Fundación Ecuador Libre. Esta organización pertenece a Atlas Network, ente financiado por recursos públicos de EEUU a través de la USAID. Grandes empresas como Philip Morris, petroleras y algunas familias adineradas como los Koch son auspiciantes de la misma.

Para llevar adelante esa estrategia existen un gran número de cuentas falsas en la plataforma Twitter con la finalidad de amplificar las publicaciones que benefician a Guillermo Lasso y atacar a Andrés Arauz mediante una estrategia de difusión repetida de noticias falsas (especialmente achacarle que está a favor de la desdolarización), y mensajes de odio (con miles de publicaciones donde le llaman “lelo”).

La campaña lanzada por el candidato Lasso con la etiqueta #Desdolarauz llegó a ser tendencia en Twitter, pero más de la mitad de las cuentas que participan son falsas. En la investigación hecha por Julián Macías Tovar se muestra que más de la mitad de las cuentas que pusieron más de 10 tuits tienen menos de 5 seguidores, todas son cuentas creadas en los últimos 3 meses con imágenes de personas de otros países en su gran mayoría.

Son 5 mil los tuits que contienen la palabra Arauz y lelo en la semana del 9 al 16 de enero. En el análisis de esos tuits se observa que la cuenta que más retuits recibe es la cuenta falsa creada en diciembre de 2020 “@CarlosP053402” y la cuenta que más tuits publicó con más de 50 tuits fue “@Angel52004625”, con más de 25.000 tuits publicados a pesar de ser una cuenta creada en 2020.

La mentira de la desdolarización ha surgido de la manipulación de un video de Andrés Arauz que publicó Fernando Villavicencio. Villavicencio es un periodista dedicado exclusivamente a las fake news y a conseguir financiación de EEUU a través de la Fundación Nacional para la Democracia (NED). Esta organización financia la Fundación «Mil Hojas» que sostiene el medio de Villavicencio: “Periodismo de Investigación”.

El propio Villavicencio reconoce que va a pedir dinero a empresarios y supuestas “ONG” a cambio de investigaciones ad-hoc.

Pero el uso de cuentas falsas no solo es utilizado para la difusión de la estrategia de odio y difusión de mentiras, esta red también se utiliza para la difusión de los hashtags oficiales de la candidatura de Lasso. Entre las cuentas que tuitean con las etiquetas más habituales de Lasso se identifica: #LassoPresidente2021, #PropuestasDeLasso y #CapacidadDeCambiar, más de la mitad son publicados por cuentas de menos de 100 seguidores y más del 10% por cuentas de menos de 5 seguidores.

Las cuentas falsas y bots son recién creadas dentro de una estrategia diseñada y financiada por la empresa que asesora a Guillermo Lasso y con cuentas recicladas de otros países o que tenían un uso comercial de agencias como difundir contenidos de reality shows.

Pero no solamente las cuentas falsas y los trolls participan de esta campaña, la metodología incluye la máxima difusión posible a las informaciones falsas a través de creadores de opinión, medios de comunicación y fundaciones financiadas desde EE.UU., algunas incluso con vínculos directos con Guillermo Lasso.

Así ocurrió con la Fundación Ecuador Libre, que se autodefine como un “un tanque de pensamiento que promueve la libertad individual, la justicia, el libre mercado, la propiedad privada y el estado de derecho” y cuyo presidente es Guillermo Lasso. El director de Ecuador Libre, Pablo Arosemena Marriott, escribió en el diario El Universo el artículo “Decálogo para desdolarizar” que atribuye a Andrés Arauz. Otro director de la fundación, Francisco Briones, escribió en el portal digital primicias los artículos “#DesdolArauz insiste en acabar con la dolarización y el trabajo”.

La estrategia también se amplifica a Facebook en donde se puede observar el gasto publicitario que se hace desde cada candidato. Según información de Facebook, entre el 14 de octubre del 2020 y el 11 de enero del 2021 los datos en inversión publicitaria de Guillermo Lasso (Movimiento Creo) fue de 115 veces superior a los del candidato por UNES, Andrés Arauz (UNES).

También es conocido que desde la candidatura de Guillermo Lasso se promueve una campaña B de odio y mentiras (similar a la de Twitter) contra Arauz con un gasto elevado desde al menos una página como es la de “Vamos Guillermo”.

En dicha plataforma ocurrió la eliminación de la página de Facebook del ex-presidente Rafael Correa con 1,5 millones de seguidores el mismo día que Lenin Moreno retiró el asilo a Julian Assange. Se cerró sin aviso previo y “supuestamente” por publicar el contenido de los Ina Papers que implicaban a Lenin Moreno en un caso de corrupción. La apelación del equipo de Rafael Correa duró un mes y medio para recuperar la página, pero finalmente se comunicó su eliminación definitiva la misma semana que Lenin Moreno se reunía con Diego Bassante, jefe de política pública de Facebook para la región andina.

Por otro lado, los verificadores de noticias falsas no solo no desmienten las grandes mentiras de esta campaña como la desdolarización, sino que le asignan al candidato Andrés Arauz afirmaciones como que Rafael Correa será asesor suyo, o desmentir que el colectivo LGTB no va a votar en pleno a la lista 1 en referencia a una imagen publicitaria electoral dirigida al colectivo LGTB.

Es llamativo que verificadores de noticias falsas oficiales para Facebook en varios países de América Latina están financiados por EEUU por medio de embajadas u organizaciones como la NED o La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).

A pesar de la campaña de difamación, Guillermo Lasso pierde seguidores, mientras Andrés Arauz aumenta su audiencia de seguidores.

Por último, un análisis general de todos los tuits con interacciones (menciones, retuits y respuestas) con las cuentas de los 4 candidatos que encabezan las encuestas: Andrés Arauz, Guillermo Lasso, Álvaro Noboa, y Yaku Pérez (@yakuperez), del día 6 al 13 de enero de 2021, muestra un mayor apoyo al candidato correista.

La conversación política entre ambos candidatos está totalmente polarizada en dos bloques. Arauz cuenta con el 50% de apoyo, Lasso con un 35% y el 15% restante repartido entre Isidro Romero, Yaku Pérez y Noboa.

Además, Arauz cuenta con una comunidad (aquellas personas unidas por valores o intereses comunes) formada principalmente por candidatas y candidatos a la asamblea en las próximas elecciones tiene más peso y es más plural que la comunidad de Guillermo Lasso.

El banquero solo cuenta con una comunidad donde llama la atención que las cuentas más importantes sean la del periodista financiado desde EE.UU., Fernando Villavicencio, seguido del director de la Fundación de Atlas Network IEEP, Joselo Andrade, el periodista de La Posta, Carlos Vera, también padre del director de la Fundación Ecuador Libre, y la cuenta “Vamos Guillermo”, aparentemente gestionada por la empresa que asesora a Lasso lanzando la campaña B de ataques y lanzamiento de mentiras contra Andrés Arauz.

Fuente: Argmedios

Tomado de REDH-Cuba

Comparte esto: Twitter

Facebook