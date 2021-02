EEUU, el terror como oficio. Cuba, el humanismo como oficio (II)

Por Ramón Pedregal Casanova*.

Nos habíamos quedado en la grieta vietnamita que tiene el muro de la casa del asesino. Miro al techo, los materiales actuales están unidos por …, Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Jhonson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush, Obama, Trump, Biden, son los representantes del régimen capitalista que ha construido el techo de esta casa llamada EEUU.

Veo los materiales: el genocidio que realizó en Irak para robarle el petróleo y destruir un Estado que no obedecía al ente israelí. El resultado fue/es/se cuenta en millones de muertos causados por el hambre y las enfermedades que provocó el régimen imperialista con su bloqueo, después con la invasión y la guerra, … y recuerdo a Julián Assange, hoy encarcelado en el Guantánamo inglés por haberlo denunciado, crímenes que sigue cometiendo. Julián Assange, héroe contemporáneo al que los capos estadounidenses quieren linchar por haberlos mostrado tal y como son: es el régimen del nazismo moderno. Veo que los materiales empleados en el techo lo forman vidas y países sacrificados antes y después de Irak, de Latinoamérica, dictaduras, golpes de Estado, asesinatos masivos, .. y en Asia, en Oriente Próximo, en África, … el mal llamado Tercer Mundo, robado y destruido para que no consolide su propia comunidad, con su sustancia el proyecto de la gran burguesía que canta un himno racista ha querido hacerse el más poderoso imperio nunca conocido: muertos, esclavos, riquezas materiales, la amalgama de crímenes que se apelmazan en el techo de su casa se hacen inagotables. Continuarlo, tratar de sostener el imperio de los grandes burgueses, empuja a éstos a una nueva guerra cada día, o a una general y quizás a la última. Recuerdo, pues no hay que olvidar, las palabras del gran Fernando Martínez Heredia en el libro El ejercicio de pensar. Editorial Ciencias Sociales: … Examinar las raíces de la cuestión puede ser el primer paso para comprender mejor su significación concreta actual. No debemos olvidar esta enseñanza.

Para sostener la enseñanza Examinar las raíces de la cuestión puede ser el primer paso para comprender mejor su significación concreta actual, quiero, aquí también, informar a los que informan, como dice Lucía Pagliai en el libro de Natalia Vinelli titulado: Ancla. Una experiencia de comunicación clandestina orientada por Rodolfo Walsh, de Editorial El Colectivo. En sus páginas el periodista Carlos Aznárez relata sobre aquella época de terror en Argentina, -tiempo del Plan Condor de EEUU en el que asesinaron a miles de personas- que la publicación de ANCLA tenía una gran importancia para la resistencia, y entre otros personajes quería que llegase a los que informan: Muchos periodistas tenían información pero no la daban a conocer, algunos porque se hacían los distraídos otros por temor, otros porque no tenían más alternativa. La idea, entonces, era “recordarles” lo que estaba pasando, horadarles un poco los sentimientos para que colaran alguna información aunque sea entre líneas. Un poco más allá Pagliai añade: la información enviada a los medios “no era del tipo de la que se publica, sino de la que se corre”. Y como “la información tiene un poder concientizador” la llegada de los cables a las redacciones estimulaba a los periodistas a comentar y difundir como les fuera posible las nuevas noticias acerca de lo que estaba sucediendo. Es decir, “manteníamos informados a los informadores”. Al mismo tiempo algunos periodistas que no podían publicar información en su medio la hacían llegar a ANCLA, e incluso a veces elaboraban informes. El campo informativo, como veremos, es un espacio donde las ideas antiimperialistas tienen que trabajar continuamente, por eso es preciso informar a los que informan, mostrarles las raíces de la cuestión para que ese primer paso les haga comprender el significado del momento actual.

Si a finales del siglo XIX el imperialismo estadounidense se hace con Cuba y tiene su primera derrota histórica en 1959 en la isla, seguidamente impone el bloqueo con intención declarada por los asesores de Kennedy de matar al pueblo cubano de hambre, para que sirva de ejemplo al que se atreva a revelársele, al mismo tiempo emprenderá la aventura de la invasión de la isla rebelde con un ejército de facciosos a su servicio por Playa Girón, acción terrorista fracasada. Su derrota había sido precedida de actos terroristas, y después les llevó a atentar militarmente contra la población en sucesivas ocasiones, causando más de 3.000 muertos y miles de heridos.

Pero el estudio preciso sobre la relación del imperio con Latinoamérica lo tiene en el libro titulado Las complejas relaciones entre Estados Unidos y América Latina, (Premio Internacional de Pensamiento y Ensayo “Aristóteles” 2020) del doctor Carlos Midence, diplomático, escritor, pensador decolonial y latinoamericanista, Embajador de Nicaragua en España, en su libro, entre la numerosa documentación, encontramos lo siguiente: Durante la Guerra Fría, periodo de confrontación de las dos superpotencias, la deriva hacia este continente es incalculable, puesto que los Estados Unidos pretendieron guardarlo como su coto de acción, tal como lo han supuesto desde la llamada Doctrina Monroe. Además de ser bautizada de esta manera por un asesor del presidente Eisenhower, es atribuida a las altas tensiones entre Estados Unidos y Rusia, no obstante, será fuera del territorio de ambas potencias donde se desarrollarán los eventos más hostiles. En Latinoamérica: Guatemala, Cuba, Chile y Nicaragua en múltiples ocasiones, para mencionar algunos.

Nicaragua sufriría la violencia guiada por la CIA hasta agotar al país. Y después, continúa el Doctor Carlos Midence en Las complejas relaciones entre EEUU y América Latina, que en la que el imperio tituló Guerra preventiva, … aunque da la impresión que está dirigida a contener nuevos enemigos inventados a nivel global, tales como el terrorismo, el crimen organizado, el Islam, o bien Rusia, China o Irán y que sus escenarios están en Oriente Medio, el Mar de China Meridional, Golfo de Omán o el Mar Báltico, en América Latina ha tenido repercusiones aun más funestas y directas. Pueden mencionarse en estos tiempos injerencias en Honduras, Paraguay, Brasil, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua otra vez, México, Dominica, Haití.

Nicaragua ha renacido de sus cenizas y ha vuelto a retomar su propio camino con el triunfo del Frente Sandinista: independiente y soberana. Por eso vuelve el imperio y sus gobiernos europeos a la carga, hay elecciones en menos de un año y ya adelantan su agresión poniendo las barricadas de las sanciones, esa forma terrorista con la que empieza el cerco total conocido como bloqueo.

Mientras han encerrado a Venezuela, prohíben, como si fuesen los jueces y la policía del mundo, a todos los gobiernos amigos de éstas naciones y sus pueblos, cualquier trato con la revolución social que ha triunfado, y bloquean económica, financiera, política y diplomáticamente, roban sus bienes en el exterior, empresas, dinero y oro en bancos de Inglaterra, Portugal, EEUU, … que se tenía en forma de depósito para operar comercialmente con el exterior. Han dejado el país sin recursos. Hoy, Venezuela, sometida al sistema de guerra de 4ª y 5ª Generación, sobrevive con el esfuerzo diario, conteniendo a la ultraderecha comandada por Guaidó y Leopoldo López, a los mercenarios que atentan contra los bienes públicos, al ejército que canta el himno racista, el de la cima ultraburguesa del imperio.

Lea atentamente: El 12 de febrero la Relatora Especial de Naciones Unidas expone sus conclusiones sobre el impacto de las sanciones unilaterales contra Venezuela y subraya que constituyen una violación del Derecho Internacional, y por lo tanto son ilegales, e impactan gravemente contra la población del país e impiden el disfrute de los Derechos Humanos. Alena Douhan califica como “efecto devastador” el impacto de las sanciones sobre el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo.

La relatora especial insta a los gobiernos a que “revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, que garanticen la posibilidad de que los funcionarios del Estado de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados, y que garanticen los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, las garantías procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales”. Es muy importante que usted conecte con las direcciones que aquí le aporto, escuche, lea, difunda, de a conocer, informe: https://www.telesurtv.net/news/Relatora-de-ONU-afirma-que-es-devastador-el-bloqueo-a-Venezuela-20210212-0069.html , http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/16/presentan-informe-sobre-repercusion-del-bloqueo-de-eeuu-a-venezuela-video/ , y aquí el documento completo:

Y a Cuba la agreden de esta misma manera desde 1962 hasta hoy, todos los días: ¿patrocinador del terrorismo?: el bloqueo de una nación por otra, como en este caso hace EEUU acompañado de sus subordinados europeos, es definido por la Ley Internacional, como una acción de guerra. Dejo aquí una dirección con información sumamente importante, aclaratoria y fundamental a este respecto: http://www.cedih.sld.cu/Htm%20Tema/bloqueo.htm de la que resalto varios párrafos:

«… la definición de Klausewichtz que expresa “la guerra es la continuación de la política por otros medios” resulta correcta y más acertada sobre todo en el contexto actual , en el que el desarrollo de la guerra en el mundo de hoy no puede ni debe circunscribirse a la lucha que se realiza con las armas convencionales o reconocidas, pues otros tipos de guerra, como, la guerra económica, la guerra psicológica, las agresiones a través de los medios de comunicación y otras fórmulas de ejercer la acción bélica resultan también sin duda alguna las guerras, de los nuevos tiempos. …

En el Derecho Internacional Humanitario, DIH, éstas acciones se regulan y se prohíben cuando sus consecuencias afectan objetivos no militares, puesto que sus normas tienen el propósito esencial de aliviar el sufrimiento humano, protegiendo a todas las personas que quedan fuera de combate. …»

En el DIH éstas acciones se regulan y se prohíben cuando sus consecuencias afectan objetivos no militares, puesto que sus normas tienen el propósito esencial de aliviar el sufrimiento humano, protegiendo a todas las personas que quedan fuera de combate.

Es criterio aceptado que todos los estados deben abstenerse de ejercer presiones económicas, políticas o de otra índole en sus relaciones internacionales, acogiéndose a lo que en tal sentido proclama el articulo 2 apartado 4 de la Carta de Naciones Unidas que prohíbe la agresión económica.

Desde 1974 la Asamblea General de Naciones Unidas al adoptar la definición de agresión, expresó que la agresión económica, es la intervención de un estado en la vida económica de otro, mediante medidas de presión económica entre las que se encuentra el bloqueo o boicot económico..

Los Convenios de Ginebra vigentes en sus normativas regulan y prohíben:

«… como método de guerra hacer padecer hambre a las personas civiles, atacar, distribuir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población.»

Entonces pongamos la mirada en el techo de esta casa, el techo de su historia, en él se encuentra la expresión máxima de aquellos materiales que aportaron sus colonos, sus huestes uniformadas, los asesinos directos que han dado el hierro y la piedra a sus arquitectos. Ya hemos visto en la 1ª parte de EEUU, el terror como oficio. Cuba, el humanismo como oficio, como resalta en su historia el grabado de su guerra contra los habitantes autóctonos, a continuación hemos ido los demás pueblos, y hoy tienen instaladas bases militares y atados compromisos dominantes económicos, financieros, tecnológicos, informativos, culturales, con los que asegurarse la posesión, por eso el mundo en el que vivimos es el mundo que los grandes ricos, los nazis de hoy externalizan las guerras pues les da más beneficios que la explotación humana misma, nos han llevado al callejón estrecho y oscuro de Wall Street y el complejo industrial-militar, ahí tienen el botín de la guerra de clases, con eso han puesto el último material del techo de su casa.

A la nueva forma de guerra el imperio se la denomina con el nombre de Guerra de 4ª Generación, o, Guerra Asimétrica. Les vuelvo a aportar aquí un texto aclaratorio, un texto que deben consultar: http://lugrogeopolitica.blogspot.com/2013/06/guerra-de-5-generacion-la-conquista-de.html , recojo algunas líneas: oscila desde el aspecto armamentista l psicológico, abarcando cualquier aspecto político, económico, social y cultural de una nación con el objetivo de alcanzar el sistema mental y organizativo del adversario. … frente a esta asimetría de fuerzas entre contendientes, solo es concebible el uso de fuerzas irregulares ocultas que ataquen sorpresivamente al enemigo, tratando de provocar su derrota al desestabilizar a su rival, es decir, con el uso de tácticas no convencionales de combate. Y por fin llegamos a la denominada Guerra de 5ª Generación, o también denominada Guerra sin Límites y donde no interesa ganar o perder sino demoler la fuerza intelectual, obligando al oponente a buscar un compromiso, para lo cual se valdrá de cualquier medio lo que supone incluso que no sea estrictamente necesario el uso de armamento. Complemento de la Guerra de 4ª Generación, ha sido introducida desde los años 2009-10 como concepto estratégico operacional en las intervenciones EEUU-OTAN.

En las Guerras de 5ª Generación hay una manipulación directa del ser humano a través de su parte neurológica, … las investigaciones respecto a lo que son las hondas binaurales y componentes de cristales de magnetita del cerebro y los métodos sobre sus posibles manipulaciones, y, en general, todo lo que tiene que ver con la neurología, son una constante en el ámbito militar, tanto o más que el desarrollo de otros proyectos de investigación militar avanzada. Los “mass media” no hablan de ello porque forman parte integral del esquema de las Guerras de 5ª Generación. La Guerra de 5ª Generación hace uso de medios electrónicos y de comunicación de masas para generar desestabilización en la población a través de operaciones de carácter psicológico prolongado; se busca afectar la psiquis colectiva, afectar la racionalidad y la emocionalidad, además de contribuir al desgaste político y a la capacidad de resistencia.

El General Tommy Franks, durante la invasión de Irak, definió a la prensa no como cuarto poder, sino como cuarto frente.

Recuerde las palabras de Malcon X refiriéndose a la manipulación de la prensa capitalista: Si no tienes cuidado, los periódicos harán que odies a la gente que está siendo oprimida y ames a la gente que está oprimiendo.

Ellos, hilvanadores de mentiras, engaños y robos (así se declaró Pompeo, vicepresidente imperial y jefe de la CIA) han pasado al mundo por su fragua de yunque diario, golpe y golpe y golpe, daño que se hace cada día más irreparable, y sentimos la tierra temblar, y la oímos crepitar sometida al aceite ardiendo-fósforo-racimo de bombas, hongo atómico de los reformadores del nazismo, pues él, y los que conforman el círculo de todos sus virreyes en la OTAN, persiste en la fritanga.

Un buen ejemplo de crimen de bloqueo lo declaró el mismísimo Pompeo riéndose al describir su actividad contra Venezuela: «… Literalmente, solo un puñado de días tras el reconocimiento de la crisis, el elemento humanitario de la crisis, en Venezuela se había disparado, lo cual había sido difícil de lograr, había llevado años fabricar la situación …»

«Había llevado años fabricar la situación. Había llevado años fabricar la situación. Había llevado años fab…» , y Borrel, el representante de Europa declara que el Consejo se abstiene a la espera de lo que diga el nuevo encargado de EEUU, el mismo que apretó su gatillo legislativo para que los de la bala y la bomba empezasen la destrucción de Irak, Líbia, Siria, «… y, Borrel, como virrey colonial, ha dicho que es la voz de su amo y hará lo que diga el amo. El amo bloquea, Borrel bloquea: que se lo digan a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, a Siria, a Irán, a Yemen, a Rusia, a China…»

Biden es experto en crear guerras, es empleado y accionista de las multinacionales de las armas, sabe de invasiones y matanzas, lleva 40 años detrás de cada nuevo gerente o en las filas más próximas para decidir a quien asesinar. Nada ha cambiado con su presencia, sigue a Trump en Palestina, esta de acuerdo con que los sionazis roben Jerusalén, no borra el Acuerdo del siglo que impuso Trump, quiere que se alimente y fortalezca al reyezuelo de Marruecos para hacer la guerra al Frente Polisario y robar El Sáhara, firma a los sionazis el robo de los Altos del Golán, y los sionazis, que forman gran parte de su equipo, miran fijamente a Irán, … Inocentes quienes se creyeron el juego electoral del imperio, ¿aprenderán a comer con corteza? El terror sembrado por el régimen de EEUU nos dice cuál es el oficio de los amos, el oficio de los imperialistas.

Se ha ido Trump indultando a varios criminales de lesa humanidad, y mandando ejecutar a las últimas 5 personas que le ha dado tiempo a hacerlo para darle el tono a Biden, cinco personas de las que dos, una mujer y un hombre, eran personas deficientes mentales. Crueldad aristocrática, terror social, oficio.

Saben que los regidores tienen una ley que se titula Autorización para el uso de la fuerza militar (AUMF), que aprueba atacar y matar «terroristas» en cualquier lugar y en cualquier momento. Los amos de todo deciden quien y quienes son los terroristas. Con el criterio basado en sus intereses han emprendido guerras, han asesinado de manera selectiva, el último caso más escandaloso es el asesinato del general iraní Qassem Soleimani en enero. Oficio.

Les dejo algunos números: En los 9 meses anteriores a que el Pentágono dejase de informar sobre los ataques que realizaba, había contado 39. 410 bombardeos, 144 por día.

Hay un ejemplo literario que estremece, se lee en la magnífica novela de Alex Tolstoy (pariente de aquél gran Tolstoy) que escribió en 1927, cuyo título es El hiperboloide del ingeniero Garin, editado por Akal recientemente, entre sus páginas encontramos el siguiente texto: Después de la noche de Fontainebleau, Rolling se sentía un ser repugnante. Shelgá estaba vivo y eso suponía un gran peligro. Había tenido que firmar un acuerdo con Garin, a quien, con mucho gusto, hubiera colgado de cualquier rama, como a un negro.

Alex Tolstoy, el autor de la novela, nos hace volver a la primera parte de este artículo. ¿De qué dependía la imagen de EEUU en 1927, aunque parece que la escribió en 1922. ¿Qué pilares sostienen ese régimen? ¿Qué realidad habían creado sus padres fundadores? Al ahorcamiento, al linchamiento, al asesinato que los brazos de los super ricos cometían/cometen en la población afrodescendiente, hay que sumar el núcleo de esta gran novela, que es el intento de dominación del mundo mediante un arma mega destructiva con la que someter a toda la población mundial. Y es que, después de la 1ª Guerra Mundial la literatura de ciencia ficción atraía el porvenir y advertía el carácter de EEUU por su realidad social, su formación antihumana y sus aspiraciones internacionales.

No puedo dejar de advertir mis diferencias con algunas partes del prólogo, pero la novela en si misma, a casi 100 años de su publicación, dibujó el latido que nos sitúa en estas líneas.

Continuará en EEUU, el terror como oficio. Cuba, el humanismo como oficio (3)

(*)Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero; y, Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina / Foto de portada: Alwaght.

